Asombra ignorancia de la ley de Betsy DeVos: derechohumanistas de EU

Grupos defensores de los derechos civiles criticaron fuertemente a la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, por decir que las escuelas pueden decidir si reportan a los estudiantes indocumentados a los agentes migratorios, asegurando que las declaraciones de la funcionaria entran en conflicto con las leyes y podría despertar temores entre los alumnos inmigrantes, publicó The Washington Post.Las respuestas de DeVos se dieron durante el testimonio que rindió ante el Comité sobre Educación y Fuerza Laboral del Congreso. El representante demócrata neoyorquino Adriano Espaillat presionó a la secretaria para que diera a conocer su postura en torno a las detenciones inmigratorias.“Dentro de la escuela”, preguntó Espaillat, “si un director o maestro se entera de que cierto niño es indocumentado, o que sus familiares son indocumentados, ¿cree usted que el director o maestro tiene la responsabilidad de llamar a Inmigración y Aduanas y reportar a esa familia?”“Señor, creo que eso constituye una buena decisión por parte de la escuela”, respondió DeVos. “Se trata de una decisión de la comunidad local. Y, repito, me refiero al hecho de que tenemos leyes y también somos compasivos, y yo exhorto a este cuerpo legislativo a hacer su trabajo y abordar el tema cuando haya confusión al respecto o aclararlo”.No, dicen grupos defensores de los derechos civiles. En el caso Plyler v. Doe la Suprema Corte dejó claro que las escuelas públicas tienen la obligación legal de brindar educación a los menores, independientemente de su situación inmigratoria. No pueden preguntar el estatus inmigratorio. Y de acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), los planteles no pueden reportar a estudiantes ni a sus familias ante Inmigración y Aduanas (ICE).“Seamos claros: cualquier escuela que reporte a un niño ante el ICE violaría la Constitución. La Suprema Corte ha dejado claro que en Estados Unidos todos los niños tienen derecho a la educación básica, independientemente de su estado inmigratorio”, dijo mediante comunicado Lorella Praeli, directora de políticas y campañas inmigratorias de ACLU. “La secretaria DeVos se equivoca de nuevo”.Expertos legales señalaron que la postura de DeVos marca un giro mayor en la posición del Departamento de Educación respecto a Plyler y contradice la forma en la que han interpretado la ley los juzgados federales.“Hemos tenido conocimiento de prácticas sobre inscripción estudiantil que podrían reducir o desalentar la participación, o dar pie a la exclusión, de estudiantes con base en el estatus de ciudadanía o inmigración que tengan o se crea que tengan sus padres o tutores”, escribieron. “Dichas prácticas van en contra de las leyes federales”.El Fondo Mexicoestadounidense Educativo y para la Defensa Legal señaló que DeVos “necesita desesperadamente asesoría legal competente”.“El testimonio que hoy dio acerca de reportar ante el ICE a los estudiantes se debe o a una asombrosa ignorancia de las leyes o a una injustificable falta de disposición para asesorar en forma precisa a los distritos escolares”, dijo Thomas A Sáenz, presidente y consejero general del grupo.

