'Migra' mata de un disparo en la cabeza a mujer inmigrante

El miércoles un agente de la Patrulla Fronteriza disparó con consecuencias fatales contra una mujer que había cruzado en forma ilegal la frontera en Laredo, Texas, luego de que el agente fue atacado, informaron autoridades federales.El agente se encontraba en busca de “actividades ilegales” en una alcantarilla ubicada en una calle residencial de Río Bravo, una población fronteriza localizada aproximadamente a 11 kilómetros (siete millas) al sur de Laredo, cuando un grupo de inmigrantes indocumentados empezaron a golpearlo con “objetos romos”, señaló Aduanas y Protección Fronteriza. El agente, cuyo nombre no se dio a conocer, hizo al menos un disparo con su pistola de mano, alcanzando fatalmente a la mujer en la cabeza.Una mujer que radica junto al lugar del disparo cuestionó la versión oficial de los hechos, asegurando que en el sitio no hay alcantarilla y que ella no vio ningún arma que pudiera haber sido utilizada por el grupo.“Estaban en la esquina del lote donde había un árbol”, dijo el jueves por la mañana Marta V. Martínez en entrevista. “No había ninguna arma. Estaban escondidos”.La confrontación, misma que tuvo lugar poco antes de las 12:30 pm en un baldío situado como a 400 metros (un cuarto de milla) del río Bravo, se dio en un momento cuando el presidente Trump está presionando intensamente a la Patrulla Fronteriza para combata en forma severa la inmigración no autorizada.Martínez dijo que el disparo se oyó claramente como a tres metros (10 pies) de su domicilio. “Yo no oí ningún grito de ‘alto’ o ‘no corra”, dijo.Después del disparo, Martínez corrió al exterior, viendo a varios agentes de la Patrulla Fronteriza llegar en tumulto a la cuadra, y tomó su celular. Luego se asomó al lote contiguo a través de una malla alámbrica, dijo, y vio a un agente voltear el cuerpo de una mujer.“Era muy joven”, dijo Martínez, quien calculó que pudo haber tenido 20 años.La mujer tenía el costado izquierdo del rostro cubierto de sangre, agregó Martínez.El agente empezó a oprimir frenéticamente el pecho de la mujer, pero Martínez dijo resultar claro que ella ya había muerto.El FBI se encuentra investigando el tiroteo, dijeron autoridades, mientras que el miércoles los agentes hablaron con Martínez y revisaron sus videos.En otra parte del terreno, en el cual sólo hay unos cuantos árboles, césped y maleza, un agente detuvo a tres hombres que se cree estaban con la mujer. Cuando un agente los escoltaba para que se retiraban, Martínez señaló haberlo oído decir: “¿vieron lo que pasa? Eso es lo que pasa con ustedes”.

