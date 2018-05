Hallan restos de mexicana en Utah

El cadáver de una mexicana que desapareció mientras se dirigía a su casa tras tomar clases de inglés en Utah hace tres años fue localizado en un cañón, y la policía investiga el deceso como un homicidio, informaron el jueves las autoridades.Los restos óseos de Elizabeth Elena Laguna Salgado, de 26 años, fueron descubiertos el viernes pasado por un hombre que buscaba un lugar para acampar en una popular zona de senderismo y pesca ubicada a unos 24 kilómetros del lugar en el que se le vio a Salgado con vida por última vez, en el centro de Provo, Utah.El deceso de Laguna Salgado se considera sospechoso, dijeron agentes de la Policía del condado de Utah y del departamento de Policía de Provo a la prensa, por lo que entrevistan a personas de interés.Un forense intenta determinar la causa de muerte de Salgado, indicaron las autoridades. Su cuerpo sufrió un alto grado de descomposición después de quedar expuesto a los elementos durante, al parecer, varios años, y se logró su identificación gracias a los registros dentales, dijo el jefe de Policía del condado de Utah, James Tracy.Salgado fue vista por última vez el 16 de abril del 2015 después de salir de sus clases de inglés e ir caminando hacia su casa en Provo, a 72 kilómetros al sur de Salt Lake City.Salgado era del estado mexicano de Chiapas y llegó a Provo para estudiar inglés aproximadamente un mes antes de desaparecer, poco después de concluir una misión de la Iglesia mormona en México.El hombre que encontró los restos no es considerado un sospechoso, indicaron las autoridades. Se negaron a difundir la ubicación exacta del hallazgo, pero indicaron que estaba a poca distancia de un camino en una zona boscosa en la que es inusual que las personas dejen sus vehículos.El descubrimiento de los restos fue un golpe fuerte para la familia Salgado, que albergaba esperanzas de hallarla viva, dijo Eloy Monge, funcionario del consulado mexicano en Salt Lake City.La mayoría de su familia vive en México, y ella vivía en Utah con una compañera de habitación al momento de su desaparición.Su familia inició una búsqueda desesperada tras perder contacto con ella, pues hablaba por teléfono con ellos todos los días. Su tío Rosemberg Salgado dijo que era una joven optimista y espiritual.Las autoridades locales estaban coordinándose el jueves con el Gobierno mexicano para notificar a los padres de Salgado, que viven cerca de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, dijo Monge. Añadió que ya se les avisó del deceso a sus hermanos.Dos de los tíos de Salgado que viven en California también fueron notificados del descubrimiento, indicó Tracy.The Associated Press dejó mensajes telefónicos y de texto a Rosemberg Salgado que no fueron respondidos de inmediato.Rosemberg Salgado dijo al Deseret News que no puede creer que alguien haya matado a su sobrina, quien vino a Estados Unidos a aprender inglés, convertirse en una mejor persona y casarse con el tiempo con un buen tipo y bajo las tradiciones mormonas."Encontraremos a quien hizo esto", declaró Rosemberg Salgado. "No nos detendremos hasta que se encuentre a la persona o personas involucradas".La Policía calificó el hallazgo como un golpe de suerte tras tres años de investigaciones y cientos de entrevistas. Agentes policiales condujeron decenas de veces cerca del lugar del hallazgo en los últimos años, dijo el sargento de la policía Spencer Cannon, de la Policía del condado de Utah."Aceptamos cualquier golpe de suerte, en cualquier parte. Hay días que es mejor tener suerte que ser bueno", dijo Tracy. "Tenemos suerte y estamos agradecidos de que este individuo se haya desviado del camino e ingresado al bosque en donde se realizó el descubrimiento".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.