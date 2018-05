Buscará afroamericana gubernatura de Georgia

Stacey Abrams, una abogada demócrata de Atlanta, podría convertirse en la primera gobernadora negra en la historia de Estados Unidos tras su triunfo en unas primarias que dejaron a varias mujeres con opciones de lograr un cargo público en los comicios de mitad de legislatura del próximo noviembre.Abrams hizo historia el martes al convertirse en la primera nominada a gobernadora de Georgia afroestadounidense y mujer de un partido mayoritario. Los demócratas la eligieron por delante de Stacey Evans.La expresidente de la Asamblea General estatal insistió en que la forma de hacer mella en la hegemonía republicana en Georgia no era persiguiendo a los votantes blancos mayores que se alejaron de los demócratas en las últimas décadas sino ampliando el electorado atrayendo a votantes jóvenes no blancos que nunca han participado en el proceso electoral.Probará su teoría ante el vencedor de las primarias republicanas que enfrentará al vicegobernador Casey Cagle con el secretario de Estado Brian Kemp en julio.En Texas, exsheriff hispana de Dallas ganó la segunda vuelta de las primarias demócratas y será la primera mujer latina y abiertamente gay en aspirar a la gubernatura de Texas.Lupe Valdez consiguió el triunfo a pesar de perder apoyo de algunos activistas hispanos debido a su historial sobre inmigración. No se espera que presente demasiada oposición al gobernador republicano Greg Abbott en un estado que no ha optado por un mandatario demócrata en casi 30 años.La victoria de Valdez sobre Andrew White, hijo de un exgobernador, fue uno de los desempates que se decidieron sin grandes fanfarrias en Texas, que continúa conmocionado por la balacera que causó 10 muertos en una escuela secundaria.La abogada Lizzie Fletcher, exmiembro de Planner Parenthood, superó con creces a la activista Laura Moser, que fundó un grupo contra el presidente Donald Trump, y aspira a quedarse con el distrito que conserva el republicano John Culberson desde 2001.En el distrito fronterizo de San Antonio, Gina Ortiz Jones, una veterana de la Fuerza Aérea y ex agente de inteligencia, logró el respaldo de los demócratas para enfrentarse en noviembre al republicano Will Hurd. Jones sería la primera congresista abiertamente gay de su estado.Los votantes también eligieron a nominados para varios cargos en los estados de Kentucky y Arkansas.

