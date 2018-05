Padres demandan a su hijo de 30 años por negarse a irse de casa

Cargando

Uno de los aspectos sociales que más se observan ahora es la edad a la que los millennials siguen viviendo con sus padres, escribe Daily Trend.Falta de oportunidades y salarios de risa son solo algunos de los motivos que les impiden iniciar una vida en un hogar propio.Pero Michael Rotondo descubrió de la peor manera que sus padres no estaban dispuestos a seguir manteniéndolo en casa.Al hombre, de 30 años, le llegaron cinco avisos por escrito de sus padres, entre el 2 de febrero y el 30 de marzo, en los que lo invitaban a salir del hogar familiar.El primero decía “Michael, después de discutirlo con tu madre, hemos decidido que debes dejar la casa. Tienes 14 días para hacerlo. No permitiremos que regreses. Tomaremos las medidas necesarias para robustecer esta decisión”.El segundo llegó 11 días después y decía “Michael Joseph Rotondo, has sido desalojado de este inmueble, pues eres un invitado y no pretendemos llegar a un acuerdo para extender tu estadía. Iniciaremos proceso legal si no te vas para el 15 de marzo”.Rotondo, quien está desempleado, no hizo caso a esos avisos ni a los que siguieron.Su madre pidió asesoría jurídica y supo que, para que su hijo desocupara la casa por la vía legal, un tribunal debía emitir resolución. Entonces decidió demandarlo.El día de la audiencia, Rotondo argumentó que sus padres debían notificarle el desalojo con seis meses de anticipación, y citó un caso del pasado con sentencia en ese sentido, para sostener su dicho.También dijo que jamás acordó contribuir con los gastos del hogar, ni asistir en el quehacer.Al final, el juez determinó que Rotondo debía salirse de la casa y el hombre adelantó a los medios que apelaría la decisión.

