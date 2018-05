La comisaria de un condado de Nevada se disculpó el martes por haber olvidado su pistola en un baño de un casino la semana pasada. En una publicación en línea dijo que el incidente fue vergonzoso y pidió disculpas a los votantes, tres semanas antes de la votación para su reelección."No niego que haya sucedido. Dije 'Sí, lo hice'. Está registrado", señaló Sharon Wehrly, comisaria del condado de Nye, vía telefónica desde Pahrump, una localidad ubicada a 96.5 kilómetros al oeste de Las Vegas."Si la gente no quiere votar por mí porque dejé mi pistola en el baño de Saddle West, entonces ese es su derecho", agregó.En la publicación de Facebook, Wehly escribió que dejó su arma en un baño de mujeres durante el almuerzo del 15 de mayo en el hotel-casino Saddle West en Pahrump, mientras hablaba por teléfono.Dijo que se dio cuenta de que había olvidado el arma y estaba en su camino de regreso al baño cuando un empleado del casino la encontró."Realmente me disculpo por dejar olvidada mi arma de fuego", se lee en la publicación. "Fue un error, soy humana y pido su perdón".Agregó que durante 10 minutos no tuvo posesión de la pistola de calibre .45 y que regresó a sus manos gracias a un ejecutivo del casino.El administrador del casino Gergg Shatzman no respondió de forma inmediata a un mensaje sobre el incidente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.