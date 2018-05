Starbucks Corp., trató este lunes de salir de la controversia al aclarar la política relacionada con la atención de las personas que no van a consumir sus productos y que generaron una serie de críticas durante el fin de semana.El sábado, la cadena de tiendas que tiene su base en Seattle, dijo que les permitirá a todos los estadounidenses que utilicen sus cafeterías, incluyendo los baños, sin importar si no consumen algo.Ese anuncio, que recibió cierto apoyo, también generó quejas de que las cafeterías no tienen suficiente espacio para los clientes que van a consumir sus productos y que eso se convertiría en albergues para indigentes o lugares para drogarse.Este lunes, Starbucks le comentó a The Wall Street Journal que sus empleados tienen instrucciones detalladas sobre lo que hay que hacer si alguien se está comportando mal, por ejemplo, si está fumando, usando drogas o alcohol, durmiendo o utilizando indebidamente sus baños.En esencia, el problema es si Starbucks se considera un negocio que ofrece sus servicios a los clientes o un lugar casi-público que le da la bienvenida a toda la gente.El enviar un mensaje de inclusión sin alejar a sus clientes que si consumen sus productos es crucial para Starbucks en un momento en que su negocio de las cafeterías es más importante que nunca.En este mes, la empresa acordó vender a Nestlé, SA los derechos para comercializar y distribuir café empaquetado en supermercados, para poder enfocarse en sus cafeterías, ya que las ventas en esos lugares ha estado disminuyendo.Starbucks dijo que no tenía otra opción que tomar acción en lugar de sólo disculparse y permitir que la noticia se olvidara.“El objetivo en el manejo de una crisis es la de recuperar la credibilidad y eso se logra uniendo las palabras a la acción”, comentó Eric Schiffer, presidente de Asesores en el Manejo de la Reputación.

