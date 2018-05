Cooperará socio de Cohen con Mueller

Un importante socio comercial de Michael Cohen aceptó cooperar con el gobierno como testigo potencial, un avance que podría usarse como palanca para presionar al abogado personal de Donald Trump, a trabajar con el fiscal especial que examina la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, publicó The New York Times.Según el acuerdo, el socio Evgeny A. Freidman, un inmigrante ruso conocido como Taxi King (El Rey de los Taxis), evitará ir a la cárcel y ayudará a los fiscales del gobierno en investigaciones estatales o federales, según una persona informada sobre el asunto.La conducta de Cohen fue investigada inicialmente por Robert S. Mueller III, el fiscal especial que investiga las elecciones de 2016 que condujeron a la victoria de Trump, y luego remitió a la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan. El mes pasado, agentes federales llevaron a cabo órdenes de cateo en la casa de Cohen, su oficina y una habitación de hotel donde se hospedaba, en busca de documentos relacionados con sus socios comerciales y contadores.Los abogados de Trump se han mostrado resignados a la posibilidad de que la investigación de los negocios de Cohen podría conllevar a que él acepte cooperar con los fiscales federales.Tal posibilidad podría ser aún mayor con un socio de Cohen cooperando con la Policía.Friedman ha sido socio de Cohen en el negocio de los taxis por años, administrando taxis para él incluso después de que los reguladores de la ciudad de Nueva York le prohibieran a Friedman el año pasado que continuara administrando las licencias para este tipo de transporte.Friedman, a quien se le prohibió ejercer a comienzos de este mes, ha sido acusado de no pagar más de cinco millones de dólares en impuestos y enfrenta cuatro cargos de fraude fiscal delictivo y un cargo de hurto mayor —todos estos delitos de clase B. cada uno de estos cargos acarrea una sentencia máxima de hasta 25 años en prisión.En lugar de ello, Friedman compareció en la corte en Albany el martes y se declaró culpable de un sólo cargo por evadir pagar 50 mil dólares en impuestos; enfrenta cinco años de libertad condicional si cumple con los términos de su acuerdo legal, según dijo el juez, Patrick Lynch de la corte del condado de Albany, durante el proceso, el cual duró tan sólo 20 minutos.“¿Entiende usted la naturaleza del beneficio que sus abogados han logrado obtener en representación suya?” El juez le preguntó a Friedman durante el proceso el martes.“Lo entiendo en gran medida y lo aprecio mucho”, Friedman respondió.Después de la declaración de culpabilidad de Friedman, su abogado, Patrick J. Egan de Fox Rothschild, se rehusó a dar un comentario. Pero a comienzos de este año, dijo que su cliente “considera a Michael como un buen amigo y un gran cliente”.

