El padre del adolescente de 17 años acusado de matar a 10 personas en una preparatoria de Santa Fe, Texas, dijo que su hijo era un “buen muchacho” y que “en la escuela lo habían tratado mal”, reveló The Wall Street Journal.Antonios Pagourtzis dijo que Dimitrios sufría de acoso escolar y “creo que eso está detrás” del tiroteo.Dimitrios permanece detenido sin derecho a fianza en el Penal del Condado Galveston a raíz de que la mañana del viernes presuntamente irrumpió en un aula de artes de la preparatoria Santa Fe armado con una escopeta y un revólver, abriendo fuego antes de entregarse a la policía.En comunicado emitido el sábado, el Distrito Escolar Independiente de Santa Fe rechazó los reportes de que entrenadores del plantel hubieran hecho “bullying” a Pagourtzis.Pagourtzis padre, quien es dueño de una empresa de reparación de barcos en Houston, dijo que su familia se hallaba consternada por la balacera.“Yo dejé mi pueblo en el norte de Grecia cuando tenía 12 años”, dijo. “Este país nos trató bien. Yo trabajé mucho y llegué a ser propietario de tres barcos, mismos que vendí”.Durante entrevista con la televisión griega el sábado, Antonios Pagourtzis confirmó que las armas eran suyas. “Tengo armas, soy cazador y tenía un rancho que rentaba en los años 80”, dijo en griego. “Las pistolas que hay en mi casa son legales y están declaradas”.En la entrevista, Pagourtzis describió a su hijo como “el pilar de la familia”.“Nunca se peleó con nadie. No sé qué pasó”, dijo. “Espero que Dios me ayude a mí y a mi familia a entender. Todos estamos devastados. Hubiera sido mejor que me hubiera disparado a mí que a todos esos niños”.Pagourtzis señaló que cuando visitó el sábado a Dimitrios en la cárcel por 20 minutos, su hijo tenía la cabeza agachada.“No podía verme a los ojos. Está confundido, no puede recordar lo que pasó. Dijo que quiere disculparse con sus hermanas. Dijo que será fuerte y que nos ayudará a salir de esto”, dijo Pagourtzis padre.

