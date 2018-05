Se mete con carro a restaurante y mata a dos

Este domingo un hombre radicado en Carolina del Norte chocó intencionalmente un vehículo en un restaurante, matando a dos personas —entre ellas su hija— y dejando heridas a varias más, informó The New York Times.En rueda de prensa, el jefe del Departamento de la Policía de Bessemer Tom Ellis dijo que unos agentes acudieron al Sur & Turf Lodge, aproximadamente a 48 kilómetros al poniente de Charlotte, en respuesta a un reporte de que un automóvil se había metido al edificio.Cuando un agente arribó, vio un vehículo “completamente adentro” del restaurante y a varios heridos, señaló Ellis. La policía arrestó al conductor, a quien Ellis identificó como Roger Self, de 62 años. En el lugar de los hechos se declaró muertas a dos personas, agregó. Varias otras resultaron heridas, si bien el funcionario no específico el número, y fueron trasladadas a hospitales.El agente del Condado de Gaston, Alan Cloninger, informó que Katelyn Self, de 26 años, que llevaba cuatro años como policía, perdió la vida. Self no se encontraba en funciones al momento del percance, dijo Cloninger.Ellis señaló que Roger Self es el padre de Katelyn Self. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informó vía Twitter que al parecer el suceso “tenía tintes domésticos”.Documentos procesales indican que cerca de las 7 pm Roger Self fue arraigado en el Penal del Condado Gaston por dos cargos de homicidio en primer grado.Las autoridades no identificaron de inmediato a la segunda persona muerta ni proporcionaron detalles sobre el móvil del choque. Ellis dijo que una de las víctimas era un policía del condado Gaston y uno un policía de Gastonia, Carolina del Norte. Se desconoce si se encontraban en funciones.