Hablan español y 'migra' les pide identificación

Montana— En la pequeña población de Havre, Montana, Town Pump Convenience Store es la única tienda que está abierta a la media noche. El pasado miércoles, aproximadamente a esa misma hora, un par de amigas, Ana Suda, a quien se le acabaron los huevos, y Mimí Hernández, cuya hija necesitaba leche, entraron a la tienda.Suda no recuerda qué es lo que iban discutiendo mientras hacían sus compras, lo que sí sabe es que hablaban en español. Eso fue todo lo que necesitó para intervenir un agente de la Patrulla Fronteriza que también estaba en la tienda.“Nos miró y nos preguntó “¿En dónde nacieron?”, dijo Suda de 37 años en una entrevista que concedió este lunes.Ambas amigas, que son México-americanas y ciudadanas estadounidenses, le respondieron que Suda nació en El Paso y Hernández en la parte central de California. El agente les pidió sus identificaciones.Impactadas por ese incidente, Suda sacó su teléfono celular de su auto, y empezó a grabar su encuentro con el agente que a la vez estaba reportando su información a través de un radio que estaba en su patrulla.“Estamos siendo discriminadas racialmente”, le dijo Suda al agente.“Eso no tiene nada que ver con esto”, dijo el oficial que se identificó como el agente O’Neal. “De lo que se trata es que ustedes estaban hablando en español en la tienda, en un estado en donde se habla predominantemente inglés”.Después de 20 minutos, el oficial les regresó sus licencias de conducir y las dejó ir.Sin embargo, Suda dijo este lunes que no va a dejar pasar las cosas, ya que planea entablar una demanda oficial ante el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.La portavoz de la agencia rechazó hablar sobre el incidente pero dijo que las acciones del oficial iban a ser revisadas.“Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza deben tratar a todos con profesionalismo, dignidad y respeto al aplicar las leyes de Estados Unidos. Los interrogatorios a las personas se basan en una variedad de factores para los que están bien entrenados los agentes de la Patrulla Fronteriza”.Desde hace tiempo, el presidente Trump ha deseado aumentar considerablemente la aplicación de las leyes en las fronteras, para cumplir con su promesa de campaña de aplicar medidas severas contra la inmigración.En este mes, la ira del presidente sobre la inmigración y la ausencia de un muro en la frontera sur con México se desbordó en público. Culpó al Departamento de Seguridad Interna por no hacer lo suficiente para asegurar las fronteras y llamó “animales” a los inmigrantes durante una reunión en la Casa Blanca.La retórica de la administración Trump y sus rudas acciones sobre inmigración han causado temor en algunas comunidades de que eso vaya a contribuir a incrementar la discriminación.Montana es uno de los estados con menor diversidad. Aproximadamente el 90 por ciento de los habitantes son caucásicos y un alto porcentaje sólo hablan inglés en casa, de acuerdo a las cifras más recientes del censo.Havre es en donde hay menos diversidad –sólo 46 personas hablan español, siendo el idioma más común después del inglés.

