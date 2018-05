Muestra Texas poco fervor vs armas, pese a tiroteos

Después de la masacre ocurrida en febrero en una preparatoria de Parkland, Florida, los estudiantes contribuyeron a generar el impulso más exitoso en décadas a favor del control de armas en dicho estado. Pero hay pocos indicios de algo similar en Texas, lugar donde las armas de fuego forman parte de la mentalidad estatal, los republicanos controlan prácticamente todo el poder y donde las víctimas del tiroteo perpetrado el viernes pasado en una conservadora región rural están mostrado poco del fervor contra las armas que se dio tras la balacera de Parkland en una comunidad más diversa y urbana, publica The New York Times.Después de la tragedia, probablemente en unas cuantas contiendas políticas vuelvan a tomar relevancia los temas sobre las armas, incluyendo los distritos congresistas que los demócratas están intentando arrebatar a los republicanos. Pero el debate se da en un tono mucho más discreto y en cual el apoyo para los derechos a las armas tiene mayor predominio que en la Florida post-Parkland.“Texas es un estado profundamente republicano”, dijo Calvin Jillson, profesor de ciencias políticas en Dallas en la Universidad Metodista del Sur, “en el cual el Partido Republicano tiene el control completo y total. No sientes esa presión electoral”.En su lugar lo que ha surgido ha sido un recordatorio de que a menudo la violencia con armas de fuego no genera indignación por éstas. Las diferencias en torno a cómo se ha desarrollado el tema en Texas y en Florida ilustran lo difícil que puede resultar en Estados Unidos llegar a un consenso en el tema de las armas. Algunos texanos a favor cuestionan el término “violencia con armas” y evitan emplearlo, considerándolo tan arbitrario como hablar de violencia con navajas.“En Facebook a la gente la gusta decir, ‘oh, no se debería poder comprar una pistola”, dijo la estudiante de tercer año en la preparatoria Santa Fe Monica Brackwell dos días después de que la policía informó que un alumno usó una escopeta y una pistola para matar a 10 personas. “Ese muchacho tenía 17 años. De todos modos no podía comprar una pistola. No se trata de un tema sobre leyes de armas. Obviamente el muchacho es mentalmente inestable y sabía que en el sistema escolar había fallas para meterse a los salones”.En Texas no existe ninguna presión generalizada ni activismo por parte de las familias ni de los mismos estudiantes de Santa Fa. Muchas de las posturas que los alumnos tienen en torno a las armas son como la de Brackwell.Sid Miller, el comisionado estatal de agricultura y excampeón de rodeo, dijo desear aplicar “algo de lógica vaquera” al debate sobre las armas. Si bien tal vez Texas sea receptivo a ciertas medidas, como reforzar la seguridad en las escuelas, dijo Miller, los funcionarios continuarán resistiéndose a otras políticas impulsadas por los activistas nacionales del control de armas.“En esta etapa, la promulgación en Texas de cualquier ley más estricta de control de armas, eso simplemente no va a suceder”, dijo Miller, ganadero con licencia estatal para portar armas cuyo comentario en las redes sociales enfureció a los demócratas. “Uno no se puede proteger a sí mismo quitándole las pistolas a la gente buena”.En Santa Fe hay indicios de apoyo al control de armas.Tyler Cruz, estudiante de 18 años, dijo que apoyaría cualquier movimiento sobre control de armas que surja ahora en esta escuela, pero sabe que habrá división entre sus compañeros. “Nuestra comunidad local está muy a favor de las armas”, dijo Cruz. “Yo estoy a favor de las armas, pero no tanto. Entiendo el derecho otorgado por la Segunda Enmienda constitucional, pero yo creo que ha llegado demasiado lejos ahora que está pasando todo esto”.En Texas el debate toca uno de los puntos centrales de división en la política estatal: las zonas urbanas básicamente demócratas contra las regiones conservadoras rurales y las suburbanas de clase media. El domingo en Houston, por ejemplo, el jefe policiaco Art Acevedo denunció amargamente la falta de medidas en el tema de las armas, mientras que el alcalde Sylvester Turner hizo un llamado a nuevas medidas de control de armas y detectores metálicos en las escuelas.Los sondeos indican que los electores estatales se hallan más divididos de lo que se cree en el tema de las armas. Sin embargo, por ahora las fuerzas a favor de las armas tienen un control firme, sin ser difícil localizar voces profundamente conservadoras.