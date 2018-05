Un virus del cerdo recientemente identificado puede encontrar fácilmente su camino en las células cultivadas en el laboratorio de humanos y otras especies, un descubrimiento que plantea preocupaciones sobre el potencial de brotes que amenazan la salud humana y animal.Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, y la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, colaboraron para comprender mejor el nuevo virus y su potencial alcance. Su estudio, el primero en señalar la posible transmisión de este virus entre especies, se publica en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.El deltacoronavirus porcino se identificó por primera vez en 2012 en cerdos en China, pero no se asoció con la enfermedad. Se detectó por primera vez en Estados Unidos en 2014 durante un brote de diarrea en cerdos de Ohio y desde entonces se ha detectado en varios países. Los cerdos jóvenes infectados experimentan diarrea aguda y vómitos. La enfermedad puede ser fatal. Hasta el momento, no se han documentado casos en humanos, pero los científicos están preocupados por la posibilidad.Antes de que se encontrara en cerdos, incluso en el brote de Ohio, solo se había detectado en varias aves", dice la autora principal del estudio, Linda Saif, investigadora del Programa de Investigación de Salud Animal de Alimentos del Estado de Ohio en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola de Ohio (OARDC, por sus siglas en inglés), en Wooster.Estamos muy preocupados por los coronavirus emergentes y nos preocupamos por el daño que pueden causar a los animales y su potencial para saltar a los humanos", señala Saif, distinguida profesora universitaria de Medicina Veterinaria Preventiva. El surgimiento del nuevo virus es especialmente preocupante para los expertos veterinarios y de salud pública debido a su similitud con los virus que amenazan la vida y son responsables de los brotes de SARS (síndrome respiratorio agudo severo) y MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente).La posibilidad de que un virus pase de una especie a otra depende en gran medida de su capacidad para unirse a los receptores de las células del animal o del ser humano, explica el investigador principal Scott Kenney, profesor asistente de Medicina Veterinaria Preventiva en 'Food Animal Health', un programa de investigación en OARDC.Un receptor es como un cerrojo en una puerta. Si el virus puede abrir la cerradura, puede entrar en la célula y potencialmente infectar al huésped", dice. Este estudio observó un receptor celular particular llamado aminopeptidasa N que los investigadores sospechaban que podría estar involucrado. "Sabemos por otros coronavirus que estos receptores en las células se usan y se encuentran en el tracto respiratorio y digestivo de varios animales diferentes --explica Kenney--. Ahora sabemos que este nuevo virus podría entrar en células de diferentes especies, incluidos los humanos".Saif dice que es importante reconocer que, por ahora, la única infección conocida en humanos y otras especies está en el laboratorio, usando células cultivadas. Su investigación confirma que el virus podría unirse al receptor en cerdos, lo que no fue una gran sorpresa; pero también pudo unirse al receptor en células humanas y a células de gatos y pollos.Desde ese punto, solo se trata de si se puede replicar dentro de las células y causar enfermedades en esos animales y humanos", explica Kenney. A lo que Saif agrega: "Esto no prueba que este virus pueda infectar y causar enfermedades en estas otras especies, pero eso es algo que obviamente queremos saber". Esta experta señala que el siguiente paso para comprender este virus y su potencial para la infección humana será un estudio que busque anticuerpos en la sangre que sirvan como evidencia de que el virus del cerdo ya ha infectado a las personas.Ahora sabemos con certeza que el deltacoronavirus porcino puede unirse y entrar en las células de humanos y aves. Nuestro siguiente paso es observar la susceptibilidad: ¿pueden los cerdos enfermos transmitir su virus a los pollos, o viceversa, y a los humanos?", adelante Saif.En 2002 y 2003, un brote de SARS que comenzó en China se relacionó con más de ocho mil casos y 774 muertes en 37 países, según la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, los científicos han descubierto que el SARS se originó en murciélagos antes de propagarse a las personas.Así planean 'cazar' millones de virus y evitar pandemiasUn brote actual de MERS en Arabia Saudita ha provocado más de mil 800 casos y más de 700 muertes, según la OMS. El virus se ha encontrado en los camellos y algunas de las personas infectadas han tenido un contacto cercano con los animales.