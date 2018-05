Puma ataca a 2 ciclistas en el estado de Washington, mata a una

El sábado por la mañana un puma atacó a dos ciclistas en una boscosa zona montañosa del estado de Washington, matando a una de ellos en lo que constituyó la primera víctima fatal de un incidente de este tipo en más de 90 años, dijeron funcionarios, escribe The New York Times.Las autoridades señalaron que los dos ciclistas vieron al puma, un macho de 45 kilogramos (100 libras), cuando iban uno detrás del otro y uno de ellos gritó. Las autoridades dijeron que ambos se detuvieron, descendieron de sus bicicletas e hicieron ruido para alejar al animal, lo recomendado en tales situaciones.Al principio, el recurso pareció funcionar. El puma huyó.Pero cuando estaban por volver a pedalear, el animal regresó, dijo el sargento Ryan Abbott del Departamento de Policía del Condado King. El puma saltó sobre Isaac M. Sederbaum, agarrándolo de la cabeza y zangoloteándolo. Lo soltó y persiguió a la otra ciclista, Sonja J. Brooks, quien había empezado a correr.Mientras Sederbaum, quien sangró pero sobrevivió, se alejaba en bicicleta del lugar de los hechos, pudo ver al puma arrastrar a Brooks hacia el bosque, dijo Abbott. Sederbaum declaró posteriormente a las autoridades que tuvo que viajar alrededor de kilómetro y medio (dos millas) antes de captar señal en su celular y llamar a emergencias.Para cuando llegó el auxilio, era demasiado tarde. Los agentes localizaron el cadáver de Brown, de 32 años, debajo de un tronco y de restos de lo que parecía ser la guarida del puma. El animal se encontraba encima del cuerpo, dijo el capitán Alan Myers del Departamento de Guardabosques de Pesca y Vida Silvestre de Washington.El ataque se registró cerca del lago Hancock, como a 48 kilómetros (30 millas) al oriente de Seattle.Tras ubicar al puma, un policía le disparó y el animal huyó. Posteriormente las autoridades lo rastrearon con perros sabuesos hasta una hondonada cercana, informó Myers. Un perro arrinconó al puma en un árbol, mientras que los agentes hicieron por lo menos cuatro disparos. El puma cayó del árbol y recibió un disparo fatal cuando intentaba escapar.Sederbaum fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Harborview de Seattle. Horas después el hospital informó vía Twitter que el estado de Sederbaum, de 31 años, ya era satisfactorio.Myers señaló que sus hombres estaban “bastante seguros” de que los sabuesos ubicaron al puma que atacó, pero agregó que unos veterinarios intentarían verificar lo anterior a través de pruebas forenses.El funcionario dijo no estar por el momento clara la razón de que el animal haya atacado.

