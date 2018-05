Don't worry, we all know how little you care...pic.twitter.com/2s9aCOuAB0



Don't worry, we all know how little you care...pic.twitter.com/2s9aCOuAB0



— Forever Logical 🖖 (@ForeverLogical) 19 de mayo de 2018

Ciudad de México- Es bien sabido que la relación de Donald Trump y Melania siempre ha dado de qué hablar, al comienzo por la diferencia de edad (23 años) y posteriormente por el extraño lenguaje corporal de ambos.Ya lo dice un viejo refrán "una imagen vale más que mil palabras' y en efecto, en ocasiones no es necesario decir nada para transmitir muchas cosas.En diversas situaciones, el mandatario estadounidense ha sido duramente criticado por portarse frío y hasta grosero con su esposa, quien todo el tiempo parece tener una sonrisa fingida.Sin embargo, no sólo con sus acciones crea controversia sino también a través de sus redes sociales en donde toca temas sensibles como el cambio climático (que para él es un cuento chino) el racismo, la diplomacia y hasta la guerra contra los medios.Recientemente, el presidente se volvió a poner en el ojo del huracán gracias a un tuit dedicado su esposa recién intervenida por una operación de riñon."Genial tener de vuelta a nuestra increíble primera dama en la Casa Blanca", comenzaba diciendo el texto.Lo que tenía como objetivo ser una publicación tierna se volvió un chiste cuando Trump escribió mal el nombre de ella.El mandatario puso 'Melanie' en vez de Melania y, a pesar de que el tuit original fue corregido minutos después los internautas no dudaron en burlarse de la situación y expresar sus opiniones."Creo que a Melania le quitaron un 'A' cuando estaba en hospital", escribió @msjaimemurray.Otros usuarios aprovecharon el error para sacar a relucir la poca caballerosidad que tiene Trump con su esposa."No te preocupes, todos sabemos lo poco que te importa", dijo @foreverlogical."Esposa, hijo, no importa quien sea, sólo importas tú"."Melania no te quiere", afirmó @madasednam."Ella piensa que eres horrible".