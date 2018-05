Un sonido es frecuentemente escuchado en escuelas de EU: Bang bang

Justo en la parte exterior del almacén de cerámicas, donde Trenton Beazley se acurrucó en el suelo, sus compañeros de clase y la profesora sustituta de arte yacían muertos. El tirador, Dimitri Pagourtzis, asechaba y caminaba de un lado a otro entre dos aulas contiguas dentro de la secundaria de Santa Fe, en Texas, mientras abría fuego en repetidas ocasiones.Beazley, de 15 años de edad, cátcher del equipo de béisbol de la secundaria, despertó la mañana del viernes cargado de entusiasmo por su juego de cuartos de final contra Kingwood Park. Cuando Beazley ingresó a la clase de arte, la sustituta, Ann Perkins, le había estado diciendo a otro estudiante que fuera a obtener un pase de tardanza. Todo en esa mañana bochornosa de finales de primavera parecía tan rutinario.Luego, aproximadamente a las 7:30 a.m., Trenton escuchó el sonido que se ha vuelto demasiado rutinario en las escuelas de todo Estados Unidos: Bang. Bang. Bang.El sábado, a través de su conmoción, dolor e ira por una masacre que dejó 10 personas muertas y 13 heridas, en esta comunidad destrozada y aturdida de 13 mil personas, luchó por encontrar alguna razón detrás de todo. Las autoridades no han anunciado ningún motivo, pero dijeron que Dimitrios Pagourtzis, un estudiante de 17 años de la secundaria Santa Fe, había confesado y les había dicho a los investigadores que había salvado a los estudiantes que le agradaban para que "pudieran contar su historia".Otros estudiantes dijeron después que ellos pensaron que habían escuchado el sonido de un bote de basura golpeado con un martillo, pero Trenton dijo que él y sus compañeros de clase supieron casi inmediatamente qué es lo que pasaba.Salieron disparados hacia el almacén donde se guardaban los hornos de cerámica mientras la Sra. Perkins iba a cerrar la puerta del aula. Ella fue una de las dos maestras asesinadas.Lo último que vio Beazley cuando intentaron cerrar la puerta fue al pistolero, vestido con una gabardina negra, que se dirigía hacia el armario, con una correa de balas de escopeta colgando del pecho.”Lo supe al instante, wow, él no está jugando”, dijo Beazley.Los estudiantes trataron desesperadamente de cerrar con barricadas la puerta del armario con un pesado horno de cerámica. Trenton, apretó los puños contra un orificio de ventilación de calor para desalojar el horno de la pared, pero cuando lo empujó por el suelo, el pistolero clavó su pistola de 38 milímetros en una ventana rota de la puerta del armario. Trenton Beazley escuchó una burla que ahora está grabada en su memoria: "Sorpresa", dijo el pistolero, seguido de un improperio. Entonces:Bang.Mató a un estudiante que yacía cerca de la puerta, y cuando Trenton empujó y empujó el horno, el tirador lo apuntó.Bang."Él me vio", dijo Beazley. Lo rozaron en el costado, y luego lo golpeó de nuevo el rebote de la bala. "Acabo de tirarme al piso".Rome Shubert estaba justo al lado, en el primer salón de clases para ser atacado. Había estado dibujando figuras tridimensionales en clase de arte cuando su maestra se fue a dejar algo en otra clase. El pistolero entró por la puerta abierta "con las armas encendidas", dijo Shubert."Escucho boom. Tres segundos después, boom. Un par de segundos más tarde, otra explosión ", dijo. "Mis oídos están sonando y no tengo idea de lo que está pasando. Sus primeros disparos definitivamente fueron en nuestra habitación".Shubert, un lanzador de 16 años en el equipo de béisbol, se zambulló debajo de una mesa y la colocó de lado para cubrirse. Dijo que vio a Pagourtzis dispararle a un estudiante que yacía en el piso, pero pareció ignorar a la estudiante a propósito."Dispara un par de metros a su izquierda, y luego dispara cerca de él", dijo Shubert.El tiroteo parecía aleatorio para Rome Shubert, pero sí dijo que la exnovia de Pagourtzis era estudiante en su clase de arte, y que la mataron a tiros en la sala de arte. "Creo que estaba sentada a la mesa de espaldas a la puerta y fue la primera", dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.