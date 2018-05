Ocho de los 10 muertos en Texas eran estudiantes

La mañana del viernes, un estudiante de 17 años armado con una escopeta y una pistola irrumpió en la preparatoria Santa Fe, al sureste de Houston, y abrió fuego contra una clase de artes, informó The Washingtons Post.El menor armado asesinó por lo menos a 10 personas e hirió a 10 más, incluyendo un guardia escolar que se encuentra grave, dijo la Policía, antes de rendirse a los agentes que lo confrontaron.De los muertos, ocho eran estudiantes y dos maestros, informó en misiva dirigida a los padres la superintendente del Distrito Escolar Independiente de Santa Fe Leigh Wall.La tragedia desató una lluvia de dolor y de indignación así como la resignación de algunas personas de que se hubiera vuelto inevitable alto que antes resultaba impensable.La mañana del viernes Isabelle Laymance, de 15 años, se hallaba en su clase de artes cuando oyó disparos. Se quedó quieta por un momento, para luego correr por una puerta posterior que da a un patio, pero estaba cerrada. Ella y siete estudiantes más se encerraron en un clóset entre dos aulas. Laymance se echó al suelo y llamó a la policía y luego a su mamá, susurrando “te quiero” mientras sostenía la mano de una amiga.El tirador llegó al primer salón de artes y empezó a disparar. Sabía que había alumnos escondidos en el clóset de suministros, dijo Isabelle.Dijo, ‘sorpresa’ y luego empezó a disparar, y mató a una o dos personas. Y le disparó a una muchacha en la pierna. En el clóset. Disparó a través de la ventana”, explicó. “Bloqueamos las puertas con aparatos para hacer cerámica y el siguió tratando de entrar y disparando hacia el interior del clóset”.Isabelle llamó tres veces a la policía en el curso de 30 minutos. Un operador le dijo que mantuviera silencio y que la ayuda ya iba en camino, dijo.El agresor siguió disparando, maldiciendo y gritando. Le disparó a un policía que se acercó, para luego discutir con otros policías y rendirse.“Decía, ‘si salgo no me disparen’. No le dispararon; nada más lo esposaron”, explicó Laymance.Las dos armas empleadas en la balacera pertenecen al padre del agresor, de acuerdo con el gobernador Greg Abbott. A diferencia de otras masacres realizadas con rifles de alto poder, en ésta, dijeron autoridades, se usaron armas relativamente comunes.Las historias de las víctimas empezaron a darse a conocer.La noche del viernes la Embajada de Pakistán confirmó que durante el ataque murió Sabika Sheikh, una estudiante paquistaní en intercambio.También falleció Cynthia Tisdale, de 63 años, maestra sustituta en la preparatoria Santa Fe, confirmó el viernes su familia. Tisdale trabajaba con frecuencia en el plantel, dijo su hijo Recie Tisdale.Hace menos de dos semanas, Christian Riley García, había posado junto lo que parecía ser una casa en construcción, enseguida de textos de las escrituras que había escrito en el marco de lo que sería su recámara nueva, de acuerdo con su iglesia. El viernes, fue asesinado en el ataque, confirmó la iglesia.Angelique Ramírez, otra estudiante de Santa Fe abatida durante el tiroteo, era recordada como una adolescente “amable, compasiva y cariñosa” de sonrisa contagiosa, escribió una amiga en la cuenta de GoFundMe establecida para la familia de Angelique.Chris Stone, de 17 años, también murió en el ataque, confirmó su familia al Washington Post. Versátil jugador de futbol americano, Chris disfrutaba asimismo los videojuegos, escalar y esquiar, dijeron.Tres policías acudieron en respuesta al ataque, dijeron funcionarios. El primero en confrontar al tirador era el guardia de la escuela John Barnes, un policía jubilado que, según su excompañero de la policía de Houston Jim Dale, ingresó al cuerpo policiaco escolar en busca de un trabajo menos estresante.Barnes fue baleado en los dos brazos, dijo Dale. También hizo su arribo un segundo policía del Distrito Escolar Independiente de Santa Fe, quien puso a salvo a Barnes y le aplicó un torniquete. Un tercer agente, estatal, afrontó al hombre armado, de acuerdo con un funcionario policiaco estatal.Barnes fue trasladado en helicóptero al centro de traumatismo de la Universidad de Texas en Galveston, donde a su llegaba se encontraba en peligro de “desangrarse”, dijo el funcionario del hospital Gulshan Sharma a los reporteros. Dale dijo que los médicos informaron que probablemente las heridas de Barnes no sean fatales.El viernes, el astro de los Texanos de Houston J.J. Watt ofreció pagar personalmente los funerales de todas las víctimas del tiroteo en Santa Fe.El jefe de la Policía de Houston, manifestó en Facebook su frustración por la falta de medidas sobre leyes de control de armas, después de pasar el día llorando “lágrimas de tristeza, dolor e ira”.

