Víctimas de la masacre escolar en Texas: éstas son sus historias

El tiroteo comenzó cuando acababan de empezar las clases. Algunos de los alumnos de la preparatoria Santa Fe apenas se habían sentado cuando se oyeron, en rápida sucesión, los disparos y se activó el alarma antiincendios. Los estudiantes se apresuraron a llegar a las puertas y los clósets, publicó The New York Times.El viernes diez personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas. Muchos de los fallecidos, dijeron las autoridades, eran estudiantes.Hasta el sábado por la mañana las autoridades no habían identificado de manera oficial a ninguna de las víctimas, pero familiares y compañeros han empezado a compartir las historias de algunos de los que murieron.Shana FisherLa familia de Shana Fisher anunció que la estudiante de la preparatoria Santa Fe no sobrevivió.Shana se encontraba en el aula de artes al momento del ataque, escribió vía Twitter su tía, Candi Thurman.La madre de Shana dijo al Houston Chronicle que su hija era tímida y tierna, que acaba de cumplir 16 años y se dedicaba mucho a su perro, Kallie.Angelique RamírezFamiliares y amigos describieron a Angelique Ramírez como compasiva y divertida, una hermana mayor cariñosa de sonrisa contagiosa.Su tía, Sylvia Pritchett, anunció el deceso.“Con el corazón destrozado y apenas pudiendo asimilar todo en este momento, tengo que anunciar que mi sobrina fue una de las víctimas fatales”, escribió en Facebook. “Por favor dediquen pensamientos a todas las familias y abracen fuerte a sus hijos”.Sabika SheikhEn la página de Facebook de la Embajada de Pakistán en Washington, el embajador paquistaní dio sus condolencias a las víctimas. Entre ellas, dijo, se encontraba una estudiante paquistaní de nombre Sabika Sheikh que estaba de intercambio.“Tenemos a la familia y los amigos de Sabika en nuestros pensamientos y nuestras oraciones”, dijo el embajador Aizaz Ahmad Chaudhry.Christopher StoneA los 17 años, Christopher Stone era el menor de tres hijos. Pero asumía el rol de protector de sus hermanas, Angelica y Mercedez, como si fuera el primogénito, dijo su padre, también de nombre Christopher.Chris era muy intrépido para su edad, era el centro de las fiestas. Escalaba montañas en Colorado, se lanzaba en tirolesa en Alabama, paseaba en paracaídas en las playas de México.Chris jugaba futbol americano en el equipo de la preparatoria.Cynthia TisdaleCynthia Tisdele murió en el tiroteo, escribió en Facebook su cuñado John Tisdale. La familia informó que Tisdale era profesora.“Cynthia tenía planeado jubilarse algún día”, dijo su esposo, el reverendo William Recie Tisdale, “y dedicarse a ser abuela de tiempo completo. Eso nunca pasará”.Kim VaughanRhonda Hart escribió en Facebook que su hija, Kimberly Vaughan, alumna de la clase de artes, era una de las víctimas.“Llamen a sus senadores”, escribió Hart. “Llamen a sus congresistas. Necesitamos CONTROL DE ARMAS. NECESITAMOS PROTEGER A NUESTROS HIJOS”.

