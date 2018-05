Washington- Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente estadounidense, se reunió tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2016 con personas que representaban a príncipes árabes que ofrecieron su ayuda para la campaña electoral, reveló este sábado el diario The New York Times y retomó Notimex.Según una investigación publicada por el diario, Trump Jr. indicó que las reuniones, de las que no se había informado antes, apuntan a que además de la presunta ayuda de Rusia, otros países habrían ofrecido asistencia a la campaña de Trump en los meses previos a los comicios.Tales interacciones son uno de los focos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, encargado originalmente de examinar la posible colusión con Rusia en la campaña electoral de Donald Trump.Según el diario, entre los asistentes a la reunión figuraba George Nader, quien comunicó a Trump Jr. que los príncipes dirigentes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos "estaban ansiosos por ayudar a su padre a ganar las elecciones como presidente".Otro fue el especialista israelí en redes sociales, Joel Zamel, es descrito como alguien que había elaborado una propuesta multimillonaria para montar un esfuerzo de manipulación de las redes sociales para ayudar a elegir a Trump.La reunión habría sido organizada por Erik Prince, donante republicano y creador de Blackwater, una empresa de mercenarios acusados de cometer atrocidades en el Medio Oriente.El diario destacó que es ilegal que Gobiernos o personas extranjeras participen en las elecciones estadounidenses, aunque no está claro si Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos finalmente prestaron alguna ayuda directa a la campaña.El Times precisó, sin embargo, que dos personas familiarizadas con las reuniones, a las que asistió también Stephen Miller, dijeron que los funcionarios de la campaña de Trump no parecían molestos por la idea de cooperación con los extranjeros.El periódico resaltó además que luego de las reuniones, Nader fue aceptado como un aliado cercano por los asesores de campaña de Trump, sosteniendo frecuentes encuentros con Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, y Michael Flynn, primer consejero de seguridad nacional del Presidente."En ese momento, Nader también promovía un plan secreto para utilizar contratistas privados para desestabilizar a Irán, el enemigo regional de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos", asentó el diario.Un abogado de Trump Jr. respondió que su cliente recordaba una reunión con Erik Prince, George Nader y otro individuo que podría ser Joel Zamel.Describió que le propusieron realizar una campaña en redes sociales o una estrategia de marketing, pero que su representado no se interesó.

