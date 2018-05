Pesadilla en Texas: estudiante mata a 10

Santa Fe, Texas— Un adolescente de 17 años llevó a cabo un osado ataque ayer en una preparatoria del Sureste de Texas, matando a 10 personas e hiriendo a otras 10, informaron las autoridades. Explosivos se encontraron en varios lugares, dentro y fuera del campus, se dio a conocer.La balacera mortal, a 56 kilómetros de Houston, desencadenó de nuevo lo que se ha convertido en un rito nacional: paramédicos y policías que llegan en masa a un campus mientras estudiantes y miembros del personal huían llorando. Pero el ataque del viernes también trascendió más allá de la escuela, desconcertando a los investigadores, quienes no encontraron de primera instancia alguna señal que advirtiera de la masacre.El Distrito Escolar dijo que el tiroteo comenzó alrededor de las 7:45 a.m., justo después del inicio de la jornada escolar. Fue el ataque más mortífero en un campus escolar de EU desde febrero, cuando 17 personas murieron en la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida.El sheriff del Condado de Galveston identificó al sospechoso como Dimitrios Pagourtzis, un estudiante del plantel de 17 años.Durante una breve comparecencia ante la Corte ayer por la noche, un juez de Texas rechazó otorgarle fianza a Pagourtzis, quien ha sido acusado de asesinato capital y ataque agravado contra un servidor público. Al parecer obtuvo una escopeta y un revólver calibre .38 de su padre, quien las poseía legalmente, dijeron autoridades.“A diferencia de Parkland, a diferencia de Sutherland Springs, no había ese tipo de señales de advertencia”, dijo Abbott, refiriéndose a otros ataques, tanto en Parkland en febrero como en una iglesia de Texas en noviembre pasado. “Tenemos lo que a menudo se categorizan como advertencias de bandera roja, y aquí, las advertencias de bandera roja eran inexistentes o muy imperceptibles”.El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe señaló por la tarde vía Twitter que se encontraron “artefactos explosivos” tanto en el campus como en las áreas circundantes. También se identificaron varios tipos de bombas en otros lugares, dijeron funcionarios estatales en una conferencia de prensa.Los investigadores planeaban interrogar a otras dos personas: una estaba en la escena y tenía “reacciones sospechosas”, según Abbott, y el segundo es alguien que rápidamente atrajo el escrutinio de los investigadores.Policías intercambiaron disparos con Pagourtzis, y un oficial se encontraba en estado crítico, dijo el coronel Steven C. McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Al menos tres oficiales se enfrentaron a Pagourtzis, dijo McCraw. No dio más detalles.Ninguna de las víctimas fue identificada inmediatamente. Uno de los heridos era un agente que trabajaba para el Distrito Escolar de Santa Fe como oficial de recursos educativos, dijo Joe Giusti, comisionado del Condado de Galveston.Abbott calificó el tiroteo como “uno de los ataques más atroces que hemos visto en la historia de las escuelas de Texas. Es imposible describir la magnitud del mal de alguien que atacaría a niños inocentes en una escuela”.Logan Roberts, un estudiante de 18 años del último grado, estaba en su clase del primer período cuando sonó la alarma de fuego. Salió del salón con estudiantes de otros grupos, que se congregaron en un pequeño campo.Dijo que escuchó dos sonidos, “como cuando pateas un bote de basura”, y luego vio de reojo a maestros corriendo por el costado del edificio. Otros profesores comenzaron a decirles a los estudiantes que regresaran. Escuchó otros tres sonidos y alguien les dijo a los estudiantes que corrieran.“No sabíamos qué estaba pasando”, dijo. “Fue aterrador. Fue atemorizante. Estoy repitiendo la palabra aterrados muchas veces, porque así fue”.“Había niños por ahí corriendo, y él probablemente podría habernos disparado, pero no lo hizo. Así que fue algo aterrador lo que sucedió”, dijo.Roberts dijo que conocía al sospechoso del tiroteo y que estaba en dos clases con él. “Es muy extraño. He hablado con él. Es un chavo agradable”, dijo.Al preguntársele cómo se sentía, dijo: “Incómodo, raro y preguntándome por qué lo hizo”.Al ser cuestionado por un grupo de reporteros que lo rodeaban, sobre el control de armas dijo: “No tengo un comentario al respecto. ¡¿No deberíamos controlar nuestras armas?!”.Por la noche, se registró otro tiroteo a las afueras de la escuela secundaria Mount Zion en Georgia, durante una cena de graduación, alertó a la policía local.The Atlanta Journal-Constitution y afiliados locales de ABC y NBC informan que varias personas fueron asesinadas y una persona murió en un incidente de tiroteo en Mount Zion High en Jonesboro, Georgia.El tiroteo tuvo lugar en un estacionamiento adyacente a la escuela durante una ceremonia de graduación.No fue una situación de “tirador active” o “tiroteo masivo”, explicaron las autoridades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.