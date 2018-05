Atacante de escuela en Texas usó armas de su padre, dijo gobernador

El estudiante acusado de matar a tiros a 10 personas y de herir a 10 más en el interior de una preparatoria del suroriente de Texas abrió fuego usando armas pertenecientes a su padre, informó el gobernador republicano Greg Abbott. Abbott señaló no estar claro si el padre tenía conocimiento de que su hijo se había llevado las armas. La policía examinaba además varios dispositivos explosivos localizados en el domicilio del sospechoso y en la escuela, informó The Washington PostEl comisario del condado Harris Ed González informó que se había detenido a un estudiante del sexo masculino y que una segunda persona —otro estudiante descrito como “persona de interés”— estaba siendo interrogada. Abbott agregó que la policía interrogará a una tercera persona que se cree pueda tener “cierta información”, si bien no explicó quién podría ser ni qué relación guarda con el agresor.El atacante portaba dos armas de fuego —una escopeta y un revólver .38—, ambas pertenecientes a su padre, de acuerdo con Abbott.Después de tiroteo, podía verse a policías y autoridades federales bloqueando un domicilio vinculado con la madre del sospechoso y que estuvieron entrando y saliendo por horas de la vivienda.Abbott agregó que el agresor documentaba sus ideas en diarios que llevaba tanto en su computadora como en su celular. El atacante señaló que “no sólo quería cometer la masacre, sino que después quería suicidarse”, dijo Abbott.El sospechoso había subido a Facebook una fotografía de una camiseta con las palabras “Nacido para matar”, agregó el Gobernador, describiéndola como la probable mayor señal de alerta.

