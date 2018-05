Este jueves la Dirección de Alimentos y Drogas de Estados Unidos aprobó la primera medicina diseñada con el propósito de prevenir las migrañas, iniciando lo que numerosos expertos creen será una nueva era en el tratamiento para las personas que sufren la forma más severa de dichos dolores de cabeza, dio a conocer The Washington Post.El fármaco, Aimovig, fabricado por Amgen y Novartis, es una inyección mensual con un dispositivo similar a una pluma para insulina. El precio de lista será de 6 mil 900 dólares al año, mientras que Amgen anunció que el medicamento estará disponible a más tardar en una semana.Aimovig bloquea un fragmento proteínico, CGRP, que provoca y prolonga las migrañas. Tres otras empresas —Lilly, Teva y Alder— tienen medicamentos similares que se encuentran en las etapas finales de los estudios o a la espera de que la Dirección de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) los apruebe.Millones de personas experimentan con tanta frecuencia migrañas severas que quedan incapacitadas y desesperadas. Los fármacos no previenen todos los ataques de migraña, pero pueden reducir 50 por ciento o más su seriedad y frecuencia.Como se señaló en un reciente editorial del boletín JAMA, constituyen “progreso, pero no una panacea”.Hasta el momento, los fármacos empleados a efecto de prevenir las migrañas estaban diseñados para atender otras enfermedades, como el alta presión arterial. No son muy efectivos, pudiendo tener solamente resultados temporales y presentando a menudo efectos secundarios intolerables.En las pruebas clínicas, las personas que tomaron las nuevas medicinas no reportaron más efectos secundarios que las que ingirieron placebos. Aún no se determinan los efectos secundarios a largo plazo y en quienes padezcan enfermedades crónicas.A nivel mundial, una de cada siete personas experimentan migrañas. Alrededor del dos por ciento de la población sufre migrañas crónicas. Según ciertos cálculos, la migraña es la tercera enfermedad más común en el mundo y una de las primeras tres causas de incapacidad.La idea detrás de los fármacos nuevos data de los años 80, cuando científicos notaron que el fragmento proteínico CGRP parecía estar relacionado con las migrañas. El CGRP transmite señales entre los nervios y dilata los vasos sanguíneos.Eventualmente, surgió un panorama más completo: al parecer la gente que experimenta migrañas produce demasiado CGRP.Pero los anticuerpos monoclonales como los nuevos medicamentos se cultivan en células vivas y resultan caros de producir. El elevado precio del fármaco de Amgen despierta duda acerca de si las aseguradoras pagarán y si los pacientes con copagos altos podrán adquirir la medicina.

