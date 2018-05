Lo que sabemos de Dimitrios Pagourtzis

“Nacido para Matar” es el perturbador mensaje que se lee en una camiseta que apareció en una publicación de Facebook realizada por Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, a quien las autoridades identificaron este viernes como el responsable del tiroteo en Santa Fe High School en Texas, publicó The New York Times.Por lo menos 10 personas murieron. Pagourtzis, quien es estudiante de esa escuela, se encuentra bajo custodia de la Policía.El gobernador Greg Abbott de Texas comentó que la página de Facebook del sospechoso, junto con un diario que preparó detallando los planes del tiroteo, podrían ser pistas importantes para los investigadores.“Esa podría ser tal vez la única si no es que la más importante señal de advertencia”, dijo el gobernador acerca de lo que publicó en las redes sociales.“Sin embargo, hasta lo que han investigado las autoridades no cuenta con ningún arresto o confrontaciones con los oficiales que aplican la ley, tampoco tiene antecedentes penales. Su historial está limpio. Aunque sencillamente no son el mismo tipo de señales de advertencia que hemos visto en muchos tiroteos”.Esto es lo que se sabe:• El gobernador dijo que usó una escopeta y un revólver calibre .38, al parecer, ambas armas son de su padre, quien es propietario legal de las mismas.• Investigadores aún no han determinado el móvil, aunque el rastro que dejó Pagourtzis en las redes sociales muestra a un joven obsesionado con la violencia. Abbott comentó que las autoridades no habían tenido ningún contacto previo con el adolescente que los hubiera alertado.• Pagourtzis apareció anteriormente en la lista de honor de la preparatoria y estuvo en la alineación del equipo de futbol, Indios, de la preparatoria durante la temporada 2015-16 en la que cursó el primer año. Se iba a graduar en el 2019.El año pasado, la maestra Valerie Martin tuvo como alumno a Pagourtzis en su clase de Artes Lingüísticas.Dijo que no vio ninguna señal de que Pagourtzis pudiera hacer semejante atentado. Lo considera como un alumno brillante, agregando que participó en la competencia de Historia Nacional de la escuela.“Era tranquilo, pero no de una manera inquietante”.Ella le pide a sus alumnos que escriban un diario y relató que “él no dibujaba cosas extrañas en esas páginas”.Dijo que cuando ha visto ese comportamiento “Le llevo esos diarios al asesor para que empiecen a vigilar al alumno”.