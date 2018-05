Las familias en Santa Fe, Texas, probablemente tenían otros planes para este viernes por la noche antes de la tragedia de la mañana en la escuela secundaria de la ciudad.Esta tarde, pasaron varias horas juntos, atraídos por una pérdida indescriptible y la voluntad de soportarlo.En una vigilia cerca de Santa Fe High School, el gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz hablaron y encendieron 10 velas en honor a las 10 personas asesinadas esta mañana, publicó la cadena ACB 13.A la vigilia asistieron los padres y sus hijos, incluida una madre cuyo hijo habría sido un estudiante en la escuela. Su hijo fue retenido un grado, y ahora está agradecida de haberlo hecho."Cuando lo recogí de la escuela secundaria, él dijo: 'Mamá, podría haber sido yo'", dijo la madre Amanda Toler.Otros en honor a las familias cuyos hijos fueron asesinados, preocupados por el impacto en sus propios hijos."Tuvimos un amigo que perdió un hijo y ellos hicieron preguntas al respecto y es desgarrador", dijo el padre Chuckie Platt.Había abuelas allí cuyos nietos estaban en SFHS."Es difícil enojarse cuando estás tan herido y tienes que superar el dolor antes de que puedas", dijo Hilda Bradley, una abuela.Entre los dolientes se encontraba Evan San Miguel, estudiante de 15 años, quien recibió un disparo en la espalda por una bala.Cuando se le preguntó si el tirador estaba apuntando a él, San Miguel dijo: "No lo creo. Estaba tratando de conseguir a alguien".Mientras estaba al lado de él, varios compañeros de clase perdieron la vida."Terrible. Terrible. Como que no sabía si iba a llegar a casa o no", dijo San Miguel.El padre del adolescente dijo que su hijo fue testigo de los últimos momentos de su amigo."Dice que los vio jadeando por aire, por su último aliento", dijo Gabriel San Miguel.Cuando se le preguntó cómo le afectó, el padre de Evan dijo: "Me duele, porque tengo 46 años y nunca había visto algo así. Me duele porque debería estar seguro en la escuela".Esa es la cifra que este tiroteo en la escuela ha tenido en Santa Fe, pero se extiende más allá. Jim "Mattress Mack" McIngvale estuvo en la vigilia el viernes por la noche, ofreciendo su ayuda a la escuela, porque como muchos, quiere hacer algo."¿Cómo podría suceder aquí en esta pequeña y maravillosa comunidad de Santa Fe?" McIngvale preguntó. "Tenemos que poner nuestros brazos alrededor de ellos y decirles, 'los amamos', y apoyarlos en su hora más oscura".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.