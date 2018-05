Donald Trump y su racismo en #Frases

"México no hace nada por nosotros. No hacen nada por nosotros. México habla, pero no hacen nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen nada por nosotros", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump."Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto", agregó Trump.Sus frases provocaron no solo enojo entre los mexicanos, sino del gobierno de la república que mandó una queja diplomática la noche del jueves.El Diario de Juárez te presenta 5 de las muchas frases racistas que ha lanzado Trump.