Alumnos de Parkland lamentan matanza en escuela de Texas

Alumnos sobrevivientes de la matanza a tiros en Parkland, Florida, manifestaron indignación y angustia en las redes sociales después de enterarse de que un hombre armado abrió fuego en una escuela en Texas, donde mató al menos ocho personas."Todo mi corazón está con los estudiantes de la Secundaria Santa Fe. Es un sentimiento demasiado conocido que nadie debería vivir. Me apena mucho que esta epidemia los haya alcanzado. Parkland está con ustedes ahora y siempre", dijo en un tuit la alumna Jaclyn Corin, de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas.Corin también dirigió su mensaje de frustración contra el presidente Donald Trump: "Nuestros chicos están siendo ASESINADOS y usted lo toma a juego. Este es el 22do ataque a tiros en una escuela este año. HAGA ALGO".El alumno David Hogg, que con Corin formó parte del movimiento social #NeverAgain (#NuncaOtravez) que ayudó a movilizar la participación de cientos de miles de personas en concentraciones para demandar una reforma sobre armas en Estados Unidos, dijo que los políticos no tardarán en presentarse en la escuela de Texas actuando como si les interesara, cuando lo único que buscan es cuidar su popularidad.Cameron Kasky advirtió sobre lo mismo en Twitter: "Prepárense para ver a la NRA (siglas en inglés de la Asociación Nacional del Rifle) haciendo alarde de que harán donaciones más altas. Prepárense para ver a estudiantes revelándose ante quienes llamarán 'terroristas civiles' y actores de crisis. Prepárense para los ataques que la prensa de derecha hará contra los sobrevivientes".Fueron estudiantes la mayoría de las víctimas fatales del ataque a tiros del viernes en el que un sujeto armado abrió fuego contra una secundaria del área de Houston, informó la policía.El sheriff del Condado Harris, Ed Gonzalez, dijo que no tenía una cifra precisa del número de muertos en la secundaria Santa Fe, en la que se declaró un cierre de emergencia, donde nadie entra y nadie sale.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.