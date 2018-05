Oficial: 10 muertos y 10 heridos en tiroteo de Texas

Santa Fe, Texas– Al menos un hombre armado abrió fuego el viernes en una escuela secundaria de la zona de Houston, matando a 10 personas y dejando heridas a otras 10, informaron las autoridades.Dos sospechosos estaban detenidos y se cree que son estudiantes.El gobernador de Texas Greg Abbot informó de las víctimas en la masacre en la escuela secundaria Santa Fe. Agregó que el pistolero tenía una escopeta y un revolver .38, ambos del padre del sospechoso.Un número indeterminado de artefactos explosivos fueron hallados en la escuela y sus alrededores. Las autoridades estaban desarmándolos y pidieron a la población que reportara sin demora la presencia de objetos sospechosos.El distrito escolar confirmó que hubo varios heridos, pero dijo que no daría más detalles. El subdirector Cris Richardson dijo que había un sospechoso detenido."Esperamos que lo peor haya pasado y en verdad no puedo decir más porque serían puras conjeturas", dijo Richardson a la prensa en el lugar.Michael Farina, de 17 años, dijo que estaba en otro lugar de la escuela cuando comenzaron los tiros y pensó que era un simulacro. Sostenía una puerta abierta para alumnos discapacitados en sillas de ruedas cuando un director vino corriendo, gritando a todos para que huyeran. Un maestro gritó "esto es real".Condujeron a los estudiantes a un lugar detrás de una concesionaria de autos al otro lado de la calles. Algunos, pensando que todavía no estaban a salvo, huyeron aún más lejos, dijo Farina.El ataque del viernes fue el más mortífero en Texas desde que un hombre con un fusil de asalto mató a una veintena de personas en una iglesia rural a fines del año pasado. Se produjo tres meses después del ataque del 14 de febrero en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos.Imágenes aéreas mostraron a muchos estudiantes en un prado y tres helicópteros médicos en la escuela en Santa Fe, una población de 13 mil habitantes 48 kilómetros al sureste de Houston.Funcionarios escolares dijeron que los agentes de la ley instalaban medidas de seguridad en torno del edificio y trasladaban a los estudiantes a otro lugar para reunirlos con sus padres.Una alumna dijo a la televisora KTRK vía telefónica que un hombre armado entró a su aula durante el primer período y abrió fuego. Dijo que vio a otra estudiante con la pierna ensangrentada cuando salían del aula."Pensamos al principio que era un simulacro de incendio, pero la maestra dijo, 'corran'", dijo la estudiante.La estudiante dijo que no pudo ver bien al que disparaba porque estaba escapando con los otros por una puerta trasera del aula.Las autoridades no confirmaron de inmediato ese informe.El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) dijo que estaba enviando sus agentes al lugar.El vicepresidente Mike Pence dijo que él y el presidente Donald Trump estaban al tanto. Pence dijo que estudiantes, familiares y todos los afectados deben saber que "estamos con ustedes. Oramos por ustedes y sé que el pueblo estadounidense ora por ustedes".Trump agregó en un tuit que los primeros informes "no parecen buenos. Dios bendiga a todos".Alumnos sobrevivientes de la matanza a tiros en Parkland, Florida, manifestaron indignación y angustia en las redes sociales."Todo mi corazón está con los estudiantes de la secundaria Santa Fe. Es un sentimiento demasiado conocido que nadie debería vivir. Me apena mucho que esta epidemia los haya alcanzado, Parkland está con ustedes ahora y siempre", dijo en un tuit Jaclyn Corin, alumna de la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

