Logan Roberts, estudiante de tercer grado de 18 años, se encontraba en su primera clase cuando sonó la alarma. Salió junto con grupos de otros estudiantes, quienes se congregaron en un pequeño campo, publicó The New York Times.Roberts dijo haber oído dos ruidos —“como cuando uno patea un bote de basura”— y luego haber visto de reojo a maestros correr desde el costado del edificio. Otros profesores empezaron a ordenar a los estudiantes que regresaran. Oyó tres otros ruidos y a alguien que dijo a los alumnos que corrieran.“No sabíamos qué estaba pasando”, dijo. “Era aterrador. Daba miedo. Quiero decir mucho miedo, porque así fue”.“Había muchachos corriendo afuera, y probablemente él pudo habernos apuntado, pero no lo hizo”, dijo. “Así que nada más se trató de algo de miedo que pasó”.Roberts señaló que conocía al sospechoso de hacer los disparos y que estaba en dos clases con él. “Esto es muy raro. Yo he hablado con él. Es un muchacho agradable”, dijo.En torno a cómo se sentía, dijo: “extraño, raro y preguntándose por qué lo hizo”.Cuando un grupo de reporteros que se encontraban alrededor de él le preguntaron sobre el control de armas, dijo: “no tengo comentarios al respecto. No deberíamos controlar nuestras armas”.Dakota Shrader, estudiante de segundo año, dijo haber oído las alarmas y haberse dirigido al exterior, y luego haber oído tres disparos, informó el Houston Chronicle. Shrader señaló haber salido corriendo y que luego le dio un ataque de asma. “En cada tiroteo escolar matan niños, matan niños inocentes”, dijo.El Departamento de Policía de Santa Fe, el Departamento de Policía del Condado Harris, el Departamento de Policía del Condado Galveston y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos señalaron estar colaborando en la respuesta.

