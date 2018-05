Cargando

Ciudad de México— Un video muestra cuando uno de los empresarios más ricos del mundo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, dice en entrevista algunos de los encuentros inéditos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El video se ha vuelto viral por la forma en que Gates cuenta sus experiencias y deja en ridículo a Trump.Gates explica a la audiencia de una fundación que, en uno de sus encuentros con Trump, el presidente le preguntó dos veces la diferencia entre el VIH y el VPH, además de que Trump conocía una cantidad "aterradora" sobre el aspecto de su hija. Esa experiencia lo hizo sentir muy incómodo, según se ve en el video que dio a conocer este jueves MSNBC"Entonces, cuando hablé con él por primera vez, me dio un poco de miedo lo mucho que sabía sobre la apariencia de mi hija. A Melinda [la esposa de Gates] no le gustó demasiado", dice Gates.En otro encuentro, el empresario contó cuando se encontró con el mandatario estadounidense en marzo del año pasado en la Casa Blanca. Gates explicó:"En las dos reuniones, me preguntó si las vacunas eran algo malo, porque estaba considerando una comisión para investigar los efectos nocivos de las vacunas y alguien, creo que fue Robert Kennedy Jr., lo estaba asesorando, porque las vacunas estaban causando cosas malas. Y dije que no, que es un callejón sin salida, que sería algo malo, que no hiciera eso"."En ambas ocasiones quiso saber si había una diferencia entre el VIH y el VPH, por lo que pude explicar que rara vez se confunden entre sí".En varias partes del video y en tono burlón, Bill Gates dejó en ridículo a Donald Trump, al insinuar el desconocimiento de Trump sobre ciertos temas.En otra ocasión, dijo Gates, ambos se encontraban en el mismo lugar, pero Gates hizo lo imposible por "evitarlo", en el video se escuchan las risas de la audiencia por las situaciones graciosas que les contó Gates.El video fue dado a conocer por el programa All In With Chris Hayes, de la cadena MSNBC.