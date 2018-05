Demandan a abogado que se molestó porque hablaban español

El hombre que fue captado en video haciendo comentarios xenofóbicos sobre unos empleados hispanoparlantes en un restaurante de Nueva York fue identificado como el abogado Aaron Schlossberg, en la queja formal interpuesta ante el sistema disciplinario de los juzgados estatales, informó The Washington Post.El representante Adriano Espaillat y el presidente del Distrito Bronx, Rubén Díaz Jr., ambos demócratas, interpusieron la queja el martes mediante misiva, señalando creer que en el video se aprecia una falta de ética laboral que no debe tolerarse.“Lo que vimos en el desagradable video del señor Schlossberg, el cual ya se hizo viral, es un ataque humillante e insultante a los más de 50 años de progreso que este país ha tenido desde el movimiento por los derechos civiles”, escribieron los funcionarios. “La audacia de hacer una descripción estereotípica sobre los presentes y los clientes de un local comercial público con base en su apariencia física y de atacarlos verbalmente constituye una violación de nuestra sociedad civil”.Motivados parcialmente por el tuit subido el martes por el activista y escritor neoyorquino Shaun King, el video desató una ola de emociones en el marco del debate nacional en curso acerca de la inmigración y de las dudas con tintes raciales en torno al significado de ser estadounidense.Díaz dijo en entrevista con el Post creer que debe suspenderse o expulsarse de la barra de abogados a Schlossberg.En el sitio de Internet de Schlossberg se indica que él es abogado especializado en derecho comercial y de seguros. Su despacho anuncia poder tomar llamadas en cuatro idiomas extranjeros, ironía que no pasó desapercibida en numerosos comentarios subidos a las redes sociales.“Este hombre debe tener más criterio. Cuando se es abogado, uno está diciendo a sus clientes lo que deben decir y cómo deben comportarse”, señaló. “¿En qué parte de la Constitución o en cuál ley dice que en un lugar público no puede usarse algún idioma que no sea inglés? Y luego además él amenaza con hostigar a estas personas y con llamar a Inmigración y Aduanas”.Díaz no especificó qué parte de las reglas sobre conducta profesional del Tribunal Estatal de Nueva York cree que haya violado Schlossberg.La falta de ética laboral incluye “comportamiento que presente prejuicios para con la procuración de justicia”, manifestando o implicando alguna aptitud “para influir indebidamente o con causas irrelevantes en cualquier tribunal, cuerpo legislativo o funcionario público”, discriminando mediante la contratación, promoción o determinación de otros temas sobre empleo durante el ejercicio del derecho “con base en la edad, la raza, el credo, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad, el estado marital o la orientación sexual” y participando “en cualquier otra conducta que refleje de manera adversa la aptitud del abogado como abogado”.Schlossberg ha sido objeto de grandes manifestaciones de ira desde que se publicó la diatriba.La empresa de servicios de oficinas Corporate Suites dijo al Post haber rescindido el convenio para brindar espacios para juntas, manejo de correspondencia y servicios telefónicos a Schlossberg.Y al parecer a raíz del revuelo un abogado que era mencionado como parte del personal en el despacho de Schlossberg fue retirado del sitio de Internet de la oficina.En respuesta a preguntas del Washington Post, Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rehusó hacer comentarios en torno al video pero señaló que su línea telefónica debe usarse a fin de hacer “reportes legítimos de actividades que se sospecha sean ilegales” y no “como instrumento para intimidar u hostigar”.

