Cuando la lava fluye en Hawai

En los barrios rurales donde la lava del volcán Kilauea ha calcinado o amenazado con destruir viviendas, un nombre es mencionado a menudo: Pele."No puedes predecir lo que va a hacer Pele", dijo Julie Woolsey, que tuvo que abandonar su casa el 3 de mayo al abrirse una fisura en su calle, arrojando lava apenas a unos mil pies (300 metros) de su hogar.Seguidamente más información sobre Pele y por qué es reverenciada la diosa de los volcanes:Pele, conocida como la diosa de los volcanes y el fuego, es una importante figura en la cultura de Hawai.Representa todos los fenómenos relacionados con los volcanes: magma, vapor, cenizas, lluvia ácida.Pele es una akua, o diosa, pero no de la manera en que la gente fuera de Hawai piensa en dioses y diosas. "Mucha gente traduce la palabra akua como dios. Pero nosotros sentimos que esa palabra tiene una connotación occidental, así que nosotros usamos la palabra 'elemento'", dijo Kuulei Kanahele, investigador en la Edith Kanakaole Foundation, que se dedica a la educación y preservación de la cultura nativa hawaiana. "No son como los dioses griegos ni los dioses bíblicos, que te castigan".De acuerdo con canciones, Pele y su familia emigraron de kahiki –una tierra no especificada fuera de Hawai. Llegó inicialmente a la islas noroccidentales del archipiélago antes de proseguir a las islas principales, comenzando con Kauai, Oahu y Maui, antes de establecerse en la isla de Hawai–.Pele cavó cráteres en las islas, incluyendo el Haleakala en Maui y lo que es conocido como Punchbowl y Diamond Head en Oahu. "No encontró un cráter que le gustase", dijo Kanahele, hasta que encontró el cráter Halemaumau, del Kilauea, donde vive ahora."En el pensamiento y la cultura hawaianos, Pele es la base, la creación de la tierra", dijo Piilani Kaawaloa, que enseña literatura tradicional, cantos y hula en el campus de las Escuelas Kamehameha en la Isla Hawai."La gente sabe que ella existe", dijo Kaawaloa, "y que tenemos estas historias genuinas y leyendas y cantos que hablan de quién es ella".Pele tiene dos formas, explica Kaawaloa, una que se queda en el cráter cuidando el fuego y otra que sale a explorar Puuna, el distrito junto a las laderas del volcán.Eso, dice, es exactamente lo que está sucediendo ahora con las fisuras de lava abriéndose en el barrio de Leilani Estates y comunidades vecinas, al tiempo que los científicos temen que el Kilauea pudiera tener una erupción explosiva de vapor que arrojaría enormes rocas y ceniza a kilómetros de distancia.Una leyenda popular narra la historia de una anciana frágil que les pide comida a dos niñas que estaban cocinando. Una de las niñas le dice que no tenían comida para extraños, pero la más pequeña comparte su frutipan. La mujer le dijo a la niña menor que cosas extrañas sucederían junto a la ladera y que le dijese a la familia que colgase pedazos de tela hechos de corteza de árbol para protegerse.La abuela de la niña dijo que la anciana era Pele y siguió el consejo. Un vecino les dijo que Pele está furiosa y está agitando el fuego en el Mauna Loa, de acuerdo con el libro "Leyendas de las Islas de Hawai", publicado por Mary Kawena Pukui.Pele soltó la lava para destruir a quienes la enfurecieron. La lava se separó en dos flujos a ambos lados de la casa de la niña."Cuando los escritores de los mitos observan la naturaleza y lo que sucede, es fácil atribuir emociones y romance al proceso" para hacer las historias interesantes y duraderas, al tiempo que incorporan lecciones de moralidad, dijo Kanahele.Para entender a Pele con más profundidad, es importante que la ciencia fomente las historias, que fueron creadas para registrar observaciones científicas, dijo.Un ejemplo, dice, es la historia de Pele en trifulca con Poliahu, la diosa de la nieve. Se trata realmente de la erupción del Mauna Kea, donde hay nevada, describiendo la interacción de la nieve y el fuego, dijo.Un flujo de lava es descrito a menudo como "limpiando la casa", pero Kanahele dijo que esa es una metáfora más moderna, occidental. "Pele estuvo fluyendo por millones de años", dice. "No estaba limpiando, estaba creando tierras".Pele tiene cuatro leyes, explica Kanahele:1. La lava siempre fluye para crear nuevas tierras. La lava siempre migra a nuevos lugares.2. Cuando hay evidencia de actividad volcánica –sismos, el olor de azufre– la tierra le pertenece a Pele. "Si ella es residente, lo mejor para los humanos es no residir allí".3. Una vez Pele se va y el área está libre de kapu –prohibiciones– los humanos pueden entrar.4. La tierra es usable por los humanos una vez la tierra calcinada es repoblada por bosques.

