Algunos indocumentados son animales: Donald

Washington—El presidente Donald Trump arremetió ayer contra los inmigrantes no autorizados durante una reunión de la Casa Blanca, advirtiendo frente a las cámaras de noticias que personas peligrosas clamaban por violar las fronteras del país y tildando a esas personas de “animales”.Los comentarios incendiarios de Trump surgieron durante una mesa redonda con líderes estatales y locales sobre las leyes de santuarios de California, que limitan estrictamente la comunicación entre las autoridades policiales locales y los oficiales de inmigración federales, y que la administración Trump está demandando para invalidar.No fue la primera vez que el presidente ha hablado en términos desagradables y racialmente arriesgados sobre los inmigrantes, pero subrayó su rabia persistente sobre la inmigración –el tema principal de su campaña y su mandato hasta el momento– y su frustración de que no ha sido capaz de hacer más para sellar las fronteras de la nación.Como lo ha hecho en numerosas reuniones privadas con sus asesores en la Casa Blanca, Trump utilizó la sesión para expresar su enojo con las leyes de inmigración de la nación, calificándolas como “las leyes más tontas sobre inmigración en el mundo”.Exhortó a su administración a “hacer mucho más” para mantener fuera a las personas indeseables, incluidos los miembros de pandillas transnacionales como la MS-13.“Tenemos personas que ingresan al país, o que intentan entrar, estamos deteniendo a muchas de ellas”, dijo Trump en la sala del gabinete durante una reunión de una hora que los periodistas pudieron documentar. “No creerías lo mal que están estas personas. Estas no son personas, son animales, y los estamos sacando del país a un nivel y a un ritmo nunca antes visto”.Los comentarios de Trump se produjeron cuando los funcionarios locales invitados al evento se turnaban elogiando sus políticas de inmigración y lamentando la ley de California, argumentando que dificultaba que sus comunidades encontraran y deportaran criminales peligrosos.La alguacil Margaret Mims del condado de Fresno dijo que el estatuto prohibía a las autoridades de Inmigración y Aduanas usar sus bases de datos “para encontrar a los malos” o ingresar a las cárceles para localizar a las personas que podrían estar en el país ilegalmente.“Realmente nos pone en una posición muy mala”, dijo Mims.“Es una desgracia”, respondió Trump, “y estamos demandando por eso”.El lenguaje del presidente y su enfoque en California atrajeron una fuerte reprimenda de Jerry Brown, el gobernador demócrata del estado.“Trump está mintiendo sobre la inmigración, sobre el crimen y sobre las leyes de California”, dijo Brown en un comunicado.“Apoyarse en una docena de políticos republicanos para halagarlo y elogiar sus políticas imprudentes no cambia nada. Nosotros, los ciudadanos de la quinta economía más grande del mundo, no estamos impresionados”.

