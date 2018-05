Un hombre su puso furioso en un restaurante en Nueva York después de escuchar a los empleados hablar en español y amenazó con llamar a las autoridades de migración.El incidente, que fue captado en un video, ocurrió este martes en Fresh Kitchen en Manhattan, y fue publicado en las redes sociales.“Tus empleados están hablando en español a los clientes cuando deberían hablar inglés”, le dijo el hombre al encargado del lugar, de acuerdo con lo publicado por The Washington Post.Un empleado del restaurante intentó darle explicaciones al hombre, pero lo interrumpió.Algunos de los clientes se molestaron con el hombre y le dijeron: “Estamos en Estados Unidos!” “Eres un ignorante”.Al salir del restaurante, el hombre se dio la vuelta y encaró nuevamente al encargado y lo acusó de contratar a trabajadores indocumentados.“Yo creo que no tienen documentos, así que voy a llamar al ICE para que los saquen del país. Tuvieron las agallas de venir aquí y están viviendo de mi dinero. Yo pago sus prestaciones sociales, mi dinero es el que les permite estar aquí. Lo menos que pueden hacer es hablar en inglés”.Una mujer se desesperó y le dijo: “Por gente como tú, es que nuestro país está así”.El encargado del restaurante le comentó al periódico New York Daily News “Se trata de un cliente, así que tuve que comportarme profesionalmente, pero le pedí que abandonara el lugar”.Este miércoles por la tarde, el video fue visto por casi 2 millones de personas en Facebook y ha sido publicado en las redes sociales.Algunas personas identificaron al furioso cliente como un abogado que tiene su oficina cerca de Fresh Kitchen.The Washington Post llamó por teléfono al abogado pero no respondió.Isaac Saul, editor y columnista del sitio A Plus, escribió este miércoles que reconoció al hombre y dijo que lo vio en mayo en un mitin de extrema derecha que protestaba por el discurso que pronunció la activista política Linda Sarsour en la ceremonia de graduación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

