Trump revela en informe financiero pago a Cohen

En el informe financiero del presidente Trump, dado a conocer el miércoles, se dio a conocer por primera ocasión que entregó más de 100 mil dólares a su abogado personal, Michael D. Cohen, como reembolso por un pago a una tercera persona, publicó The New York Times.En la revelación realizada por la Oficina de Ética Gubernamental no se especifica el propósito del pago. Sin embargo, Cohen ha entregado 130 mil dólares a una actriz de películas para adultos, Stephanie Clifford, quien ha asegurado haber sostenido un amorío con Trump.Cohen ha manifestado haber hecho el pago a fin de impedir que la actriz, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, hablara sobre su presunta relación con Trump antes de las elecciones 2016.En un pie de página del informe se indica que Cohen había solicitado el reembolso de los gastos registrados en 2016 y que Trump le había reintegrado todo en 2017. No se menciona el monto exacto del pago pero se especifica que osciló entre 100 mil 001 y 250 mil dólares.Anteriormente el abogado de Trump, Rudolph W. Guiliani, había manifestado que Trump pagó 460 mil o 470 mil dólares a Cohen, incluyendo dinero para “gastos imprevistos” en los que hubiera incurrido al representar a Trump.En misiva anexa al reporte que el director en funciones de la oficina de ética gubernamental, David J. Apol, envió al subprocurador Rod J. Rosenstein, se señala que la Oficina de Ética Gubernamental había determinado que “el pago hecho por el señor Cohen debe reportarse como pasivo”.El informe de 92 páginas sólo se refiera al año natural 2017, a diferencia del documento del año pasado, el cual abarcó un lapso de casi 16 meses. Se brindan asimismo datos mucho menos específicos que los de las declaraciones fiscales de Trump, las cuales él ha rehusado hacer públicas.Sin embargo, el documento brinda el primer panorama extenso en torno a los resultados del hotel que Trump posee en Washington, mismo que se inauguró en septiembre de 2016 y se ha transformado en centro de reunión de cabildeadores y colaboradores republicanos. El hotel es una de las propiedades más redituables de Trump, declarándose en el reporte ingresos de 40.4 millones de dólares.

