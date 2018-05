Una mujer perdió la vida y tres personas más resultaron heridas la tarde de ayer cuando tuvo lugar una explosión en el primer piso de un edificio californiano de oficinas, obligando a evacuar y desatando una fuerte respuesta de trabajadores de emergencia, informó The New York Times.Carrie Braun, vocera del Departamento de Policía del Condado de Orange, calificó de sospechosa la explosión pero no hizo mayores comentarios en torno a su causa específica.Las autoridades, dijo ayer, “aún estaban intentando determinar si la explosión fue accidental o intencional”.Poco después de la 1:00 pm del martes, los bomberos acudieron al edificio de dos pisos ubicado en Aliso Viejo, California, ciudad ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al sur de Los Ángeles, dijo el capitán Tony Bommarito de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.En las imágenes del lugar de los hechos se aprecia que la explosión destrozó varias paredes de ladrillo y ventanas, arrojando escombros a la calle y a un estacionamiento cercano.Los bomberos apagaron un incendio menor y encontraron a una mujer sin vida en el interior del edificio, informaron las autoridades. De los tres heridos, señaló Barun, dos sufrieron lesiones “considerables” mientras que el tercero se quejó de haber inhalado humo, añadió la portavoz. Bommarito dijo esperarse que los tres sobrevivan.

