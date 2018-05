Nueva York- El presidente Donald Trump reveló en su declaración financiera difundida este miércoles que le "reembolsó totalmente" a su abogado Michael Cohen hasta 250 mil dólares por "gastos" no especificados, sin mencionar un pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelara una aventura que dice haber tenido con el mandatario.David Apol, director de la Oficina de Ética Gubernamental, cuestionó por qué Trump no incluyó esto en su declaración del año pasado, y les dijo a los fiscales federales que le preocupa lo ocurrido."Les estoy proporcionando ambos informes porque podrían hallar que la revelación es relevante a cualquier pesquisa que pudieran estar llevando a cabo", le escribió Apol a Rod Rosenstein, subsecretario de Justicia federal.Apol señaló que considera que el pago de Trump a Cohen es un reembolso de un préstamo, y que debió haber sido incluido en la declaración que hizo el mandatario en junio de 2017.LEER: Trump revela en informe financiero pago a Cohen Los expertos en ética dicen que, si el pago no fue declarado a sabiendas, Trump pudo haber violado las leyes federales sobre ética."Esto es algo grande y sin precedentes. Ningún presidente ha sido sujeto previamente a ningún aviso (de la Oficina de Ética Gubernamental) al Departamento de Justicia por no haber reportado algo en su informe público sobre su situación financiera", dijo Virginia Canter, exfuncionaria de ética en la Casa Blanca de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama que ahora labora en el grupo activista Ciudadanos en Pro de la Responsabilidad y la Ética en Washington.La forma en que Trump manejó el pago a Daniels en su declaración ha sido escudriñada con mucha atención, en especial después de que su abogado Rudy Giuliani concedió entrevistas a principios de mes en las que dijo que el presidente le había reembolsado el monto a Cohen, un pago que no apareció en el reporte de Trump el año pasado.En una nota a pie de página con letra pequeña en la página 45 de su declaración de 92 páginas, el mandatario indicó que le reembolsó a Cohen por "gastos" que van desde 100.001 a 250.000 dólares. En el informe se afirma que el presidente no tenía por qué revelar que había hecho ese pago, pero que lo hacía "en aras de la transparencia".Aunque en la declaración no se especifica el propósito de la erogación, Cohen ha dicho que le pagó 130 mil dólares a Daniels en las semanas previas a los comicios presidenciales de 2016 para evitar que diera a conocer que sostuvo relaciones sexuales con Trump en 2006, cuando ya estaba casado con Melania Trump.Michael Avenatti, abogado de Daniels, tuiteó: "La declaración del señor Trump el día de hoy demuestra sin lugar a dudas que el pueblo estadounidense fue engañado"