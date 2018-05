Intentan robar casa con AK-47 y mujer los desarma

Una mujer de Florida dice haber quedado “en blanco” cuando decidió luchar con un par de intrusos en su casa que iban armados con un rifle de asalto, reportó ABC News.La mujer, quien pidió no ser identificada por su nombre verdadero, dijo que ella sólo pensaba en la seguridad de su familia cuando dos hombres, uno con un rifle de asalto AK-47, entraron por la fuerza a su casa en Altamonte Springs, Florida, el sábado, e intentaron robarla.“Me quedé en blanco. No sentía nada. No tenía miedo. No fui valiente. Simplemente actué.” Según dijo la mujer a la estación afiliada de ABC en Orlando, WFTV, el lunes. “Cuando vi el cañón del arma, les juro que sentí como si estuviera viendo una película”.La afectada, quien dijo que estaba en camino a su auto justo antes de que llegaran los intrusos, cuando se dio la vuelta notó que había dejado su teléfono dentro del hogar. Ella dijo que su hijo de 13 años y una mujer, familiar de ella, eran los únicos que estaban en la casa en ese momento.Temerosa por su seguridad, la mujer, quien no estaba armada, dijo haber luchado con uno de los hombres hasta que éste dejó caer el arma. Los sujetos eventualmente corrieron fuera de la casa, y uno de ellos hizo algunos disparos, pero falló al salir huyendo. No se reportaron lesionados.“Noté que el tipo se estaba poniendo nervioso —sus dedos ansiosos por jalar del gatillo. Y simplemente desarmé el rifle. Jalé y saqué el cartucho de la AK”, según dijo la mujer. “Ellos no pensaron que me iba a defender. De Eso no estaban enterados”.La Policía en Altamonte Springs, a unas 10 millas al norte de Orlando, arrestó a Ángel Delgado Santiago, de 30 años, y a Jorge Montañez, de 17, bajo cargos de robo en conexión con el incidente de invasión, de acuerdo con WFTV.Un video de la cámara que un oficial portaba en su uniforme, capturó el momento cuando la Policía capturó a los sospechosos, quienes, según las autoridades, apuntaron con la AK-47 a la familia, según reportó WFTV.