Diez empleados de una aerolínea de un aeropuerto de Texas fueron acusados por traficar casi 150 libras de metanfetaminas, informó hoy ABC News.Nueve de los 10 empleados fueron arrestados en la operación encubierta que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, según dijeron oficiales del FBI en una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes en Texas.Uno de ellos no ha sido aprehendido.Oficiales no revelaron qué provocó el cateo; sin embargo, una acusación que fue presentada ante una corte federal indica que la investigación data de agosto de 2016.Tampoco detallaron cómo es que los acusados usaron su empleo en el aeropuerto para llevar a cabo el contrabando, aunque los acusaron de proporcionarles detalles a los oficiales encubiertos sobre cómo evadían la seguridad y distribuían la sustancia en múltiples ciudades, incluyendo Newark, Charlotte y Phoenix, usando los vuelos comerciales.En cada ocasión, las autoridades recibieron la droga que fue confiscada en cada destino de los vuelos.De acuerdo al FBI, las personas acusadas y las empresas para las que trabajaban son:Nelson Pabon de 47 años, Envoy Air.Jean Loul Vargas Malave de 28 años, Envoy Air.Juan Camacho Meléndez de 22 años, Envoy Air.Rubén Benítez Matienzo de 45 años, Envoy Air.José Luis Gastón Rolón de 24 años, Spirit Airlines.Joshua Israel Pagan Zapata de 21 años, Envoy Air.Domingo Villafane Martínez III de 30 años, Envoy Air.Luis Javier Collazo Rosado de 21 años, Envoy Air.Cristian David Cruz Rodríguez de 23 años, fue empleado de Spirit Airlines.Michael, su apellido no fue dado a conocer.“En American y Envoy Air tenemos un compromiso ineludible con la seguridad de nuestros clientes y empleados”, comentó American Airlines, que es dueño de Envoy Air, en un comunicado enviado a ABC News.“Tomamos este asunto muy en serio y estamos colaborando con las autoridades en su investigación”.Los empleados de Envoy fueron suspendidos.Spirit Airlines le comentó a ABC News que “Spirit ha sido asesorado sobre este asunto y colaborará totalmente con las autoridades”.Durante la investigación, Pabon les dijo a los oficiales encubiertos que su organización podía transportar armas y explosivos, incluyendo el C4, a través de las aerolíneas comerciales.Se espera que los arrestados comparezcan ante una corte federal al final de esta semana y enfrenten cargos de conspiración para poseer una sustancia controlada con el intento de distribuirla.Todos los empleados de los aeropuertos importantes son sometidos a revisión de antecedentes y la revisión de los pasajeros como la de los empleados de la aerolínea es manejada por la Administración de Seguridad en el Transporte.

