Trump llama 'traidores y cobardes' a filtradores

Desde su lugar en lo más alto de una Casa Blanca llena de filtraciones el lunes, el presidente Donald Trump tuiteó: "los filtradores son traidores y cobardes, ¡y sabremos quiénes son!".De acuerdo con una publicación de CNN, el tuit fue la primera vez que Trump llamó a alguien "traidor" desde la primera semana de su presidencia, cuando atacó a Chelsea Manning.En el pasado, también etiquetó a Edward Snowden como un traidor. Tanto Manning como Snowden filtraron secretos confidenciales del gobierno durante la administración de Obama.Algunas de las filtraciones de la época de Trump también han involucrado seguridad nacional y otra información sensible. Pero los titulares recientes han sido sobre asuntos más mundanos: detalles de las conversaciones de las reuniones de la Casa Blanca.La semana pasada, empleados anónimos hablaron a los periodistas acerca de un burdo comentario que la asesora de prensa Kelly Sadler hizo sobre el senador John McCain en una reunión del ala oeste. Cuando la secretaria de Prensa, Sarah Sanders, reprendió a los empleados por su filtración, sus comentarios también se filtraron rápidamente.Los observadores dicen que es un síntoma de una problemática cultura de la Casa Blanca, con varias facciones y agendas en competencia.El domingo, el reportero de Axios Jonathan Swan, uno de los beneficiarios de las constantes filtraciones, escribió un artículo sobre por qué los funcionarios de la Casa Blanca lo hacen. Citó a una fuente diciendo que "para ser honesto, probablemente sea por un par de motivos. La primera son las vendettas personales. Y dos es asegurarse de que haya un registro preciso de lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca".Debido a que tantos asesores de la Casa Blanca y expertos están dispuestos a ser fuentes anónimas, el público ha aprendido mucho sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca.Apenas pasa un día sin una filtración sorprendente o escandalosa del gobierno, ya sea directamente sobre una poderosa agencia o directamente sobre el ala oeste. Por ello, se trata de una fuente constante de tensión entre la prensa y el presidente.Trump afirmó en su tuit del lunes por la tarde que las historias embarazosas basadas en filtraciones son una "exageración masiva puesta en evidencia por los medios de noticias falsos para hacernos quedar lo peor posible"."Dicho eso, los filtradores son traidores y cobardes, ¡y sabremos quiénes son!", escribió.Trump lo ha hecho antes: sugirió que las historias basadas en filtraciones son falsas, al tiempo que se compromete a frenar las filtraciones. Hasta el momento, tiene poco que mostrar para esa promesa.Su Departamento de Justicia ha enjuiciado algunos casos relacionados con presuntos filtradores, no tanto como temían algunos guardianes de los medios, o tantos como esperaban algunos aliados de Trump.Las filtraciones son "una gran amenaza para la agenda", dijo el lunes el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense, Matt Schlapp, en el programa "New Day" de CNN. La esposa de Schlapp, Mercedes, es una asesora de la Casa Blanca.En "New Day", el conservador crítico de Trump Bill Kristol respondió: "Me alegra que estén filtrando, porque ¿sabes qué? Tenemos una pequeña ventana a qué tipo de personas están trabajando en esa Casa Blanca".La asesora Kellyanne Conway dijo en Fox News el lunes por la noche que habló con Trump sobre el problema de las filtraciones varias veces el lunes.Cuando se le preguntó si esperaba cambios de personal como resultado, Conway dijo: "Sí, realmente. Sí, lo hago"."Hay todo tipo de filtraciones", agregó Conway. "Supongo que hay algunas filtraciones que dañan, creo, a colegas. Existen algunas filtraciones porque no están de acuerdo con las políticas que se están presentando, pero ninguna de ellas es útil".Comentó que los empleados a veces "utilizan los medios para zarandearse entre sí", pero dijo que no está sucediendo tan a menudo como lo hizo en los primeros días de la presidencia de Trump.Se sabe que el propio Trump a veces llama a los reporteros y habla con franqueza.Maggie Haberman de The New York Times tuiteó el lunes por la noche: "A veces la persona que grita más sobre los filtradores está filtrando".