Exluchador de UFC se somete a tortura de 'waterboarding'

El boina verde y exluchador de la UFC, Tim Kennedy, transmitió un video en vivo en línea de él mismo siendo sometido a la tortura del submarino (waterboarding) para promover la nominación del presidente Trump de Gina Haspel para directora de la CIA.En un video de 41 minutos de duración, Kennedy voluntariamente es sometido a la tortura del submarino por sus amigos en múltiples ocasiones al mismo tiempo que responde a preguntas entre las sesiones.“La razón por la que estamos haciendo esto… es para que nosotros podamos tener una conversación. En este momento, una maravillosa heroína ha sido nombrada directora de la CIA, y debido a ello, algunas de las cosa que ella ha hecho están siendo atacadas”, según dijo Kennedy sobre Haspel.La nominación de Haspel ha sido fuertemente criticada en repetidas ocasiones debido al papel que ella jugó supervisando “técnicas reforzadas de interrogación” –la cuales han sido ampliamente consideradas como tortura– implementadas en la interrogación de personas detenidas por la CIA que están custodiadas en un lugar secreto.Entre las sesiones, Kennedy argumenta que ser sometido al submarino no es tortura, y que simplemente es una sensación un tanto incómoda.“Si puedo cambiar la manera de pensar de una sola persona sobre lo que es la tortura y lo que yo haría para proteger la libertad de Estados Unidos, haría esto por años”, dijo Kennedy sobre la técnica del submarino.Kennedy también tuiteó esta semana que “el submarino no es tortura”. Kennedy criticó los recientes reportes de que Khalid Sheikh Mohammed, el hombre que fue acusado de orquestar los ataques del 9/11, recientemente solicitara permiso para compartir información concerniente a la nominación de Haspel. Supuestamente el acusado fue sometido al submarino en 183 ocasiones por el transcurso de 15 sesiones mientras estuvo bajo custodia estadounidense.“Se supone que el terrorista nos diga quién debe estar al frente de la CIA, eso para mí lo respalda todo”, dijo Kennedy. (Con información de The Hill)

