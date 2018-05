'Indocumentados no tienen habilidades'

Washington– El jefe del despacho de la Casa Blanca aseguró que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin autorización “no son mala gente”, pero que no se asimilan fácilmente y “no tienen aptitudes”.“Son sobre todo gente rural. En los países de donde vienen, la educación de cuarto, quinto, sexto grado es la norma”, dijo John Kelly durante una entrevista transmitida el viernes por la cadena National Public Radio.“No hablan inglés obviamente, eso es importante... No se integran bien, no tienen aptitudes”, agregó el funcionario.Kelly dijo también que el presidente Donald Trump está “un poco avergonzado” por la investigación de la injerencia rusa en la elección de 2016 que realiza un fiscal especial. Sostuvo que la investigación “no ensombrece” a la Casa Blanca y que sí discute el asunto abiertamente.Eso ocurre “cuando vienen mandatarios extranjeros, como ‘Bibi’ Netanyahu, que también está siendo investigado y a veces los primeros minutos de cada conversación giran en torno a esa clase de cosas”, dijo Kelly.Aunque su papel parece haber disminuido últimamente, Kelly dijo que mantiene una relación estrecha con Trump y que nunca pensó en renunciar.“Hay momentos de gran frustración, sobre todo por los artículos que leo sobre mí o sobre otros que estimo, que son prácticamente todos los que trabajan en (la Casa Blanca) y me pregunto si vale la pena estar sujeto a eso”, dijo Kelly.También deploró no haber ocupado el puesto anteriormente: “Creo que en algunos casos, en términos del personal que sirve al presidente, los primeros seis meses fueron bastante caóticos y se contrató a algunas personas que tal vez no debieron ser contratadas”.

