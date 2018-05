Kirstjen Nielsen, la secretaria de seguridad nacional, dijo a sus colegas que estaba a punto de dimitir después de que el presidente Trump la reprendió el miércoles delante de todo el gabinete por lo que dijo que fue su incapacidad para asegurar adecuadamente las fronteras del país, según varios actuales y antiguos funcionarios familiarizados con el episodio, informa The New York Times.Nielsen, que es protegida de John F. Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, ha redactado una carta de renuncia pero no la ha presentado, según dos fuentes. Como directora del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen está a cargo de los 20 mil empleados que trabajan para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.La ira deTrump hacia Nielsen en la reunión fue parte de una larga diatriba en la que el presidente criticó a todo su gabinete por su falta de progreso para sellar las fronteras del país contra los inmigrantes ilegales, según una fuente que estaba presente en la reunión.Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el jueves que "el presidente se ha comprometido a arreglar nuestro sistema de inmigración roto y nuestras fronteras porosas"."Somos un país de leyes, y el presidente y su administración las harán cumplir", dijo.Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios el jueves por la noche.La ira de Trump sobre la inmigración ha crecido en las últimas semanas, según varios funcionarios. En repetidas ocasiones reclamó crédito por el hecho de que durante su primer año en el cargo, los cruces fronterizos ilegales cayeron a sus niveles más bajos en décadas. Pero este año, han resucitado de nuevo, despojándolo de uno de sus temas favoritos de conversación.

