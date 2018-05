Cobraba Cohen millones por dar consejos sobre Trump

Washington— El abogado de Donald Trump armó un negocio mediante el cual ofrecía a empresas asesoramiento para entender mejor al presidente a cambio de millones de dólares, revelan documentos.Una compañía, la farmacéutica Novartis, reconoció ayer que le pagó a Michael Cohen 1.2 millones de dólares por sus servicios aunque no lo volvió a llamar tras una sola reunión. Otras, entre ellas algunas con asuntos pendientes con las agencias reguladoras del gobierno, reconocieron haber pagado cientos de miles de dólares en los meses recientes.Todo esto parece indicar que Cohen vendía a precio abultado su influencia y su acceso a Trump, y suscita interrogantes sobre si Trump estaba al tanto del negocio.La iniciativa de Cohen y sus vínculos con las compañías fueron divulgados inicialmente por un abogado de la actriz pornográfica Stormy Daniels. El reporte asevera que Cohen usó una compañía creada pocas semanas antes de las elecciones de 2016 para recibir pagos de una amplia gama de empresas, incluyendo uno por 500 mil dólares hecho de por una compañía asociada con un multimillonario ruso. La revisión de la AP de los documentos facilitados por el abogado Michael Avenatti confirman la información.Los abogados de Cohen denunciaron el miércoles que parte de la información es "totalmente imprecisa". Le dijeron a un juez en Nueva York que las declaraciones de Avenatti constituyen "un aparente intento de desacreditar y perjudicar al señor Cohen" en momentos en que Cohen trata de impugnar el allanamiento a su vivienda y oficina realizado el 9 de abril por agentes federales que buscaban evidencias en una investigación penal.Los abogados, sin embargo, reconocieron que parte de la información entregada por Avenatti el martes sí parece provenir de los registros bancarios de Cohen.Avenatti respondió vía Twitter, asegurando que los abogados "no mencionan, y mucho menos contradicen, el 99 por ciento de la información que hemos difundido. Entre otras cosas, de hecho reconocen que Cohen recibió 500 mil dólares de personas con vínculos con Rusia".Tres compañías confirmaron esos pagos, entre ellas Novartis y AT&T. Ambas reconocen que contrataron el negocio de Cohen, llamado "Essential Consultants", para que les ayude a entender al nuevo presidente poco después de que asumió el cargo. Novartis dijo en un comunicado que le pagó a Cohen 100 mil dólares al mes en un contrato por un año, pensando que el abogado les ayudaría en temas relacionados con empresas médicas. Tras un solo encuentro, "decidimos no tener más reuniones", dijo la empresa.Algunas de las empresas que contrataron a Cohen tenían contactos personales con Trump. El director general de AT&T Randall Stephenson se reunió con el presidente durante la transición y ha visitado la Casa Blanca en momentos en que su empresa buscaba aprobación para adquirir Time Warner. El CEO actual de Novartis asistió a una cena con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque la empresa enfatizó que el contrato con la empresa de Cohen fue antes de que él asumiera el cargo de CEO, y que él no tuvo participación alguna en esas gestiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.