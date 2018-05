Hay pocos casos de zika en EU: estudio

El análisis de donaciones de sangre para medir la incidencia del zika en Estados Unidos, que costó más de 5 millones de dólares, ha detectado muy pocas infecciones, según un nuevo estudio, y hay quienes se preguntan si vale la pena seguir gastando tanto dinero con ese fin.El estudio es el primero en gran escala que sigue pautas fijadas hace dos años, en plena epidemia de zika en América Latina y el Caribe, que comenzaba a aparecer en Estados Unidos.Fue publicado esta semana en el New England Journal of Medicine y planteó el interrogante acerca de si se debe continuar con los exámenes de donaciones de sangre o se deben buscar métodos más baratos.Se examinaron 4 millones de muestras de sangre donadas en Estados Unidos y se detectaron nueve positivos. De ellos, solo tres fueron considerados una amenaza de infección."No podemos gastar tanto dinero para encontrar un solo caso", expresó W. Ian Lipkin, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia que no estuvo involucrado en el estudio.El zika se propagó por América Latina y el Caribe en 2015 y 2016, y hubo unos pocos brotes en el sur de Estados Unidos. El virus se contagia a través de los mosquitos y los científicos comprobaron que también pude ser propagado mediante relaciones sexuales.Las autoridades sanitarias estadounidenses decidieron en 2016 examinar muestras de bancos de sangre para vigilar la enfermedad."No se conocía bien el riesgo asociado con las transfusiones. Dispusimos estos controles como medida preventiva, sin tener datos sólidos acerca de la necesidad de hacerlo", expresó Darrell Triulzi, especialista en transfusiones de la Universidad de Pittsburgh.Acotó que el nuevo estudio es el primero en gran escala que ayuda a determinar si vale la pena tantos controles.Los investigadores observaron los resultados de exámenes hechos por la Cruz Roja, que colecta el 42 por ciento de las reservas de sangre que hay en Estados Unidos. Se concentraron en donaciones de 48 estados, mayormente del sur, de junio de 2016 a septiembre de 2017.Las autoridades sanitarias dicen que hubo cuatro casos asociados con transfusiones en Brasil, pero ninguno en Estados Unidos.En otro artículo, cuatro médicos de la Universidad Johns Hopkins se preguntaron si tiene sentido seguir invirtiendo en controles para detectar el zika.Expertos dicen que las autoridades sanitarias de Estados Unidos nunca anularon una recomendación de examinar bancos de sangre en busca de gérmenes nocivos y no esperan que lo haga ahora. Pero pueden disponer controles en menor escala, como por ejemplo mezclar muestras de 16 donantes y hacer un solo examen. Si da positivo, entonces sí se examinan las muestras individualmente.Eso es lo que se hizo con el virus del Nilo Occidental y otros gérmenes, según expertos.Ese tipo de exámenes podría reducir a la mitad los costos, de acuerdo con Susan Stramer, una de los autores del estudio y vicepresidenta de la división de asuntos científicos de la Cruz Roja.

