Ciudad de México- Apenas tres días después que Donald Trump tomara posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, el gigante de las telecomunicaciones AT&T recurrió a su abogado personal para buscar ayuda en una amplia cartera de asuntos pendientes con el Gobierno, según documentos obtenidos por el diario The Washington Post.Los documentos revelaron que AT&T acordó el el abogado Michael Cohen servicios de asesoramiento por 600 mil dólares sobre la fusión de la empresa con la compañía Time Warner, una medida que requería la aprobación de los reguladores antimonopolio federales.Trump expresó su oposición a la fusión, valuada en 85 mil millones de dólares durante su campaña presidencial. Time Warner es propietaria de CNN, una red a la que a menudo Trump tacha de difundir "noticias falsas".El Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre de 2017 para bloquear el acuerdo, dejando el caso pendiente.Los acuerdos de Cohen con AT&T, así como otros clientes corporativos fueron revelados por el abogado de la actriz porno Stormy Daniel -quien asegura haber tenido un amorío con Trump en 2006-, pero los documentos obtenidos por el diario ofrecen mayores detalles sobre el acuerdo con la empresa y el tipo de trabajo por el que fue contratado.Aún no está claro qué información Cohen, un abogado de bienes raíces, podría haber proporcionado sobre telecomunicaciones.Sin embargo, un documento interno de AT&T muestra que cohen habría sido contratado para enfocarse en iniciativas específicas de planificación a largo plazo, así como el tema de la reforma fiscal corporativa y la adquisición de Time Warner.Mientras cohen cobraba 50 mil dólares por mes a AT&T, una serie de empresas también pagaron grandes sumas sobre una amplia variedad de cuestiones, incluida la Ley de Asistencia Asequible.Las empresas habrían pagado al menos 2.95 millones de dólares a través de una empresa llamada Essential consultants, según cifras confirmadas por las compañías.Los documentos internos de AT&T muestran que Cohen sólo dedicaría la mitad de su tiempo al desarrollo de políticas legislativas y la otra a políticas regulatorias. Cohen no debía dedicar nada al cabildeó, ya que no era un cabildero registrado.El 12 de enero de 2017, Cohen y el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, fueron vistos visitando la Torre Trump de Nueva york, días antes de que se firmara el contrato con Essential Consultants.Sin embargo, la firma indica que ambos llegaron por separado y hasta la fecha no se han conocido.La empresa informó que Stephenson se reunió con Trump para trabajar con su administración en aumentar la inversión en EU y estimular la creación de empleos.La firma era la misma que Cohen utilizó en octubre de 2016 para enviar 130 mil dólares a Daniels a cambio de no revelar su supuesta aventura con el presidente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.