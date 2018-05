Acusan nuevo plagio de Melania

Washington— Las sospechas de plagio vuelven a cernirse sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.Horas después de que presentara la campaña centrada en combatir el acoso en redes sociales, surgieron las comparaciones con un proyecto similar de la era Obama.No es la primera vez que a la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acusada de inspirarse en su predecesor demócrata.Hace dos años, en plena campaña, se la acusó de plagiar un discurso de la entonces primera dama, Michelle Obama.Actualmente, la ocupante de la Casa Blanca ha sido señalada por el parecido del contenido del folleto explicativo del programa Be Best (Sé mejor), con otro publicado durante el Gobierno de Barack Obama, también enfocado a combatir el ciberacoso infantil.Las sonrisas que desplegó en la residencia presidencial durante la rueda de prensa de presentación del proyecto duraron poco.No tardaron en salir a relucir las similitudes entre los dos textos, no sólo en el contenido, sino también en los gráficos, según imágenes de ambos comparadas.El documento explicativo de su iniciativa coincide con las pautas que publicó en 2014 la Comisión Federal de Comercio, la cual funge también como agencia protectora de los consumidores, para prevenir a los padres sobre el uso responsable de internet.Entre los consejos, destaca el de mayor comunicación entre padres e hijos y proteger la privacidad de los menores."Como madre y primera dama, me preocupa que en un mundo permanentemente conectado donde todo ocurre muy rápido, los niños puedan estar menos preparados para expresar y gestionar sus emociones y recurrir a menudo a comportamientos adictivos o destructivos", aseguró Melania Trump durante la presentación.El tema de su misión como primera dama había sido controvertido, dado el uso impulsivo que ha hecho el presidente estadounidense de las redes sociales durante su primer año y medio de mandato.Pero, además, este parecido más que razonable entre los folletos la vuelven a poner en una posición incómoda, después de que fuera acusada de plagio por el discurso que pronunció en la convención republicana en Cleveland en 2016, en la que Trump fue elegido candidato.Su discurso incluyó fragmentos idénticos al que pronunció la ex primera dama Michelle Obama ocho años antes en la convención demócrata de Denver.Aunque su equipo lo justificó alegando la admiración de Melania por su predecesora, su imagen quedó en entredicho.De momento, nadie ha asumido responsabilidades pero de nuevo la primera dama, a la que no se ve del todo cómoda en público pese a su experiencia en el pasado como modelo, ha quedado expuesta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.