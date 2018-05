Quieren en EU portar armas sin permiso del gobierno

Miembros de la Asociación Nacional del Rifle no van a estar a la defensiva debido al creciente apoyo del público para que haya nuevas regulaciones sobre las armas, después de los continuos tiroteos masivos que se han registrado en todo el país, publicó The Houston Chronicle.De hecho, algunos están preparados para tomar la ofensiva y dar un nuevo impulso para que las armas de fuego sean más accesibles.Debido a que miles de simpatizantes y manifestantes de la Segunda Enmienda se dieron cita el viernes en la reunión anual del grupo, algunos miembros aseguran que fue el momento adecuado para intensificar los esfuerzos ante la Legislatura de Texas para que se apruebe una ley constitucional que haría legal el portar armas sin tener que pedir permiso al gobierno.La legislación constitucional para portar armas estará en la agenda de Austin cuando los legisladores de Texas tengan su próxima sesión regular a principios de enero.Once Estados han aprobado esa ley, y los activistas están ansiosos de que Texas se una a ellos el próximo año.Sin embargo, los texanos que desean que haya más regulaciones sobre las armas se mantienen firmes, como es el caso de Laura McMillen, una madre de dos hijos de Austin que apoya el que haya nuevas restricciones en la compra de armas para que se frenen los tiroteos masivos en las escuelas y en otros lugares públicos.A nivel nacional, está aumentando el apoyo para que haya más control hasta de los dueños de las armas. De acuerdo a una encuesta de Quinnipiac realizada poco después del tiroteo que ocurrió en febrero en Florida, detectó que el 50 por ciento de los que respondieron apoyan leyes más estrictas, lo cual representa un incremento del 7 por ciento en comparación con la encuesta realizada el pasado mes de diciembre.Sin embargo, oficiales de la Asociación Nacional del Rifle, tienen confianza en que sus simpatizantes se mantengan firmes para resistir más regulaciones y puedan difundir el mensaje de que una mayor intervención del gobierno no es la solución a la rampante violencia con las armas que sufre el país.Aunque ambas partes están tratando de aprovechar lo que consideran sería un cambio político sobre el tema de las armas, la mayoría de los funcionarios en el gobierno de Texas, que está integrado mayormente por republicanos, dijeron que dudan que haya nuevas restricciones próximamente — aun cuando los demócratas insisten en que los cambios serán parte de la oleada azul que habrá en las elecciones de noviembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.