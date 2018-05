Defiende Trump a su nominada a dirigir la CIA

Washington— El presidente Donald Trump defendió ayer a su nominada a directora de la CIA, Gina Haspel, rechazando el debate sobre su participación en un programa de torturas y argumentando que los demócratas no la quieren porque ella es “demasiado severa contra el terrorismo”.Trump se refirió en Twitter a Gina Haspel. Dijo que “en estos tiempos peligrosos, tenemos a la persona más calificada, una mujer, a quien los demócratas no quieren porque es demasiado severa contra el terrorismo. ¡A ganar, Gina!”.Haspel ofreció retirar su nominación, dijeron dos funcionarios del gobierno el domingo, en medio de temores de que su participación en el programa de interrogatorios severos dañe su reputación y la de la CIA.El viernes, asistentes de la Casa Blanca solicitaron detalles sobre la participación de Haspel en el ahora eliminado programa de la CIA de detener e interrogar brutalmente a sospechosos de terrorismo, cuando la preparaban para su audiencia de confirmación del miércoles. Fue entonces que ella ofreció retirarse, dijeron los funcionarios.Dijeron que se le aseguró a Haspel, que es directora interina de la CIA, que su nominación está en curso y no será retirada. Los funcionarios hablaron a condición de preservar el anonimato por estar discutiendo deliberaciones internas. La noticia fue reportada inicialmente el domingo por The Washington Post.Haspel, que sería la primera mujer directora de la CIA, es la primera agente de operaciones en ser nominada para encabezar la agencia en décadas. Sirvió en operaciones encubiertas casi toda su carrera y casi todo su historial es secreto.Los demócratas dicen que debería quedar descalificada porque era la jefa de un centro secreto de detenciones en Tailandia en el que dos sospechosos de terrorismo fueron sometidos a tácticas extremas de interrogatorio, incluyendo ahogamiento simulado.Haspel les ha dicho a legisladores en semanas recientes que ella rechazaría firmemente cualquier gestión para restaurar el brutal sistema de interrogatorios, le dijeron a la Associated Press el viernes dos funcionarios del gobierno. Se espera que ella reitere esa posición esta semana en la audiencia de confirmación.

