Salt Lake City, Utah— Visitantes a un parque estatal en Utah han estado arrancando huellas de dinosaurios grabadas en arenisca y lanzando los pedazos a un lago, dijeron funcionarios hoy.El sitio, que está cubierto con centenares de huellas de los reptiles prehistóricos, ha sido severamente dañado en los últimos meses, dijo el administrador del parque estatal Red Fleet, Josh Hansen.Hansen sorprendió recientemente a un adolescente lanzando fragmentos al agua. Dice que escuchó cómo algo caía al agua antes de atracar su bote. Entonces vio a la persona con dos marcas de dedos de una huella de dinosaurio."Salvé una", dijo Hansen. "Él había lanzado ya múltiples huellas al agua".Muchas de las huellas son claramente visibles cuando se camina por el sitio, pero otras no tanto. El portavoz de la División de Parques Estatales de Utah Devan Chavez dijo que estima que al menos 10 de las huellas más grandes y visibles desaparecieron en los últimos seis meses."Se ha vuelto un gran problema", dijo Chavez. "Ellos quieren tirar rocas. Lo que no se dan cuenta es que esas rocas están cubiertas con huellas de dinosaurios".Algunas de las piezas se hunden al fondo del Red Fleet Reservoir, algunas se despedazan al golpear la superficie del agua y otras se disuelven completamente."Algunas se pierden para siempre", dijo Chavez.El parque está ponderando enviar un equipo de buzos a recuperar lo que pueda del lecho del lago. Por el momento, está poniendo más carteles para pedirles a los visitantes que no toquen las huellas.

