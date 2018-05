Anuncia EU nuevas medidas contra Venezuela

Washington— Estados Unidos designó el lunes a un ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, dos allegados suyos y 20 empresas como agentes del narcotráfico.El vicepresidente Mike Pence hizo el anuncio en un discurso en la sede de la Organización de los Estados Americanos.Entre los sanciones está el ex director de los servicios de inteligencia venezolanos Pedro Luis Martín Olivares.La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) dijo que Martín fue indiciado en el 2015 por un jurado investigador en Florida por intento de distribuir una sustancia controlada en Estados Unidos, y por posesión con intento de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en Estados Unidos.Además la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por asistir a Martin, y designó a 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad de esos tres individuos o controladas por ellos.Las medidas implican el congelamiento de todos los bienes que estos individuos tengan en Estados Unidos.En meses recientes otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno ya habían sido objeto de medidas punitivas estadounidenses.Entre ellos está también el vicepresidente Tareck El Aissami, señalado de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas. Estados Unidos le ha impuesto sanciones económicas a Venezuela en momentos en que el país sudamericano está tratando de reestructurar su deuda.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.